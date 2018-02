MOĆNI CITY PROSUO BODOVE KOD BURNLEYJA: Pep ostao u nevjerici nakon šokantnog promašaja engleske zvijezde

Raheem Sterling produced the worst miss in the history of English football 😂😂😂

FT | Burnley 1-1 Man City

Bet on Live-in-Play⬇️

⏩https://t.co/CFQob8qnaH

⏩USSD *714*33#

•#Betyetu… The king of Ja₵kpot pic.twitter.com/Wm5Z55dMmm

— BetYetu_Ghana (@betyetughana) February 3, 2018