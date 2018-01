MLADI MALIJAC NEMA ZA HRANU, ALI TJERAJU GA DA TRENIRA: ‘Možda ako umrem od gladi napokon budem slobodan’

“Oprostit ću im dug samo da me puste i da pokušam zaboraviti ovu noćnu moru”, poručio je mladi igrač

Moussa Sibide igrač je Guadalajare koja je sudionik treće meksičke lige. Ovaj 22-godišnji igrač u klub je stigao proteklog ljeta iz Malija, a klub je ubrzo upao u velike financijske probleme i Sibide tvrdi da plaću nije dobio od listopada.

‘Osjećam se kao rob’

Situacija je toliko loša da Moussa nema što za jesti i vrlo često gladuje, ali u klubu nemaju nimalo razumijevanja za njega:



“Kažu mi da moram igrati, da sam potpisao ugovor. Rekao sam im da nemam novca za hranu, a oni mi kažu da tražim prijatelje. Uopće ne brinu za mene, ne pokrivaju moje osnovne potrebe”, rekao je razočarani Moussa i dodao:

Carta que ha enviado a @CANALGUDEPORTES el jugador del Depor Moussa a traves de su red social @Mussssa11 denunciando su situación en el Club y anunciando su deseo de marcharse pic.twitter.com/ScWGKQ7hAC — GUAD. MEDIA DEPORTES (@CANALGUDEPORTES) January 4, 2018

“Oprostit ću im dug samo da me puste i da pokušam zaboraviti ovu noćnu moru. Ništa više ne tražim. Ne mogu vjerovati što mi se događa. Postoji klubove koji me žele dovesti, koji će me plaćati, ali ne mogu jer me Guadalajara ne pušta.”

“Osjećam se kao rob jer ne mogu napustiti klub koji ne ispunjava svoj dio ugovora, možda ako umrem od gladi napokon budem slobodan”, kaže Sibide, a prenosi ABC.