MJERE OSIGURANJA IMAT ĆE PUNE RUKE POSLA: Veliki obračun klubova iz bivše Jugoslavije u bitki za LP

U Nyonu je održan ždrijeb parova 1. i 2. pretkola nogometne Lige prvaka.

Hrvatski prvak niti ovaj put neće igrati s nekim od klubova iz regije. Rijeci je ždrijeb bio naklonjen te će u drugom pretkolu odmjeriti snage s pobjednikom para između The New Saintsa (Wal) i Europe (Gib).

RUJEVICA JE NA NOGAMA! Riječane je pomazio ždrijeb, Kekovim trupama se smiješi 3. pretkolo

The official result of the #UCL 2017/18 second qualifying round draw… pic.twitter.com/MotHLoQa7K — Champions League (@ChampionsLeague) June 19, 2017

Unatoč tomu nogometi fanovi svjedočit će velikom obračunu prvaka država nastalih raspadom bivše Jugoslavije.

Bosanskohercegovački Zrinjski, kojeg vodi Baka Slišković, tako će zaigrati sa slovenskim Mariborom, dok će beogradski Partizan na noge podgoričkoj Budućnosti.

1. PRETKOLO:

Vikingur Gota (FO) – Trepča’89 (Kos)

Hibernians (Mal) – FCI Tallinn (Est)

Alaškert (Arm) – Santa Coloma (And)

The New Saints (Wal) – Europa (Gib)

Linfield (SI) – La Fiorita (SM)

Prve utakmice na rasporedu su 27. i 28. lipnja, a uzvrati su 4. i 5. srpnja

2. PRETKOLO

RIJEKA (HRV) – The New Saints (Wal)/Europa (Gib)

APOEL Nikozija (Cip) – Dudelange (Luk)

Žalgiris (Lit) – Ludogorec (Bug)

Karabag (Aze) – Samtredia (Gru)

Partizan (Srb) – Budućnost Podgorica (CG)

Hibernians (Mal)/Tallinn (Est) – Salzburg (Aut)

Šerif (Mol) – Kukes (Alb)

Astana (Kaz) – Spartaks Jurmala (Lat)

Bate Borisov (Blr) – Alaškert (Arm)/Santa Coloma (And)

Žilina (Slk) – FC Copenhagen (Dan)

Hapoel Beer-Sheva (Izr) – Honved (Mađ)

Malmo (Šve) – Vardar (Mak)

Zrinjski Mostar (BiH) – Maribor (Slo)

Dundalk (Ir) – Rosenborg (Nor)

Hafnarfjordur (Isl) – Vikingur (FO)/Trepča ’89 (Kos)

Linfield (SI)/La Fiorita (SM) – Celtic Glasgow (Škotska)

Mariehamm (Fin) – Legia Varšava (Polj)

Prve utakmice su na rasporedu 11. i 12. srpnja, a uzvrati su 18. ili 19. s