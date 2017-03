MIŠKOVIĆ OGORČEN INCIDENTIMA NA POLJUDU: ‘To je prešlo svaku granicu i neće dobro završiti’

Nije utrčavanje huligana na poljudski travnjak bio jedini incident tijekom Jadranskog derbija.

Predsjednik Rijeke Damir Mišković doživio je veliku neugodnost kada je jedna boca s vodom poletjela prema njemu.

“Jel mi se netko iz Hajduka ispričao? Prvo bih se posvetio dobrim stvarima, svi pričaju o ružnim. Mislim da se o njima najmanje treba pričati. Tužno je da svi pričaju o tome. Predsjednik Hajduka me nazvao dok smo bili na putu prema Rijeci i ispričao se. Neke stvari u nogometu moraju ići na bolje, jer ovo sigurno neće dobro završiti. To me jako boli”, rekao je Mišković u razgovori za Radio Rijeku.

Tijekom derbija s tribina su se čule poruke mržnje.



“Nas u Hrvatskoj imamo jako malo, a ako ćemo se međusobno tako mrziti… to nije dobro. Djeca gledaju utakmice, imaju 10-15 godina i Rijeku i Split vide na tako ružan način. To nije dobro. Takva mržnja nikom ne ide na korist. Devedeset minuta je tu da se navijači ispušu, ali kad prelazi granice normale kao u Splitu, to je ružno. Nije dobra slika Hrvatske u svijetu i nogometu. Javili su mi se ljudi iz Italije i Engleske… To ništa ne donosi dobro hrvatskom nogometu”, smatra Mišković.

“Kako smiriti strasti? Prvo bih osudio sve napade. To je van pameti. Da se uvijek izvlačimo zato što je stanje u hrvatskom nogometu ovakvo ili onakvo je isto van pameti. Na Rujevici se igra bez ograda, ljudi se ponašaju kulturno, ima povika što je normalno za utakmicu i toga će uvijek biti. Ovdje zbilja nemamo nikakvih problema. Tako bi na svim stadionima trebalo biti”, kazao je predsjednik Rijeke.

Tisuću navijača Rijeke u Split je došlo brodom. Nikakvih incidenata s njihove strane nije zabilježeno.

“To je bilo lijepo za vidjeti i vidjelo se da ljudi idu s guštom na utakmicu i bodriti svoj klub što su pokazali jer nisu napravili niti jedan incident. Ako Rijeka to može onda svi u Hrvatskoj to mogu”, smatra Mišković.

Nedavno je napustio mjesto dopredsjednika HNS-a.

“Poslovne obaveze su prevelike i jedva stižem imati malo privatnog života. Bolje da netko drugi to radi i zastupa naše interese i interese hrvatskog nogometa. Također, mislio sam i da će na taj način prestati priče da netko pomaže Rijeci. Imamo samo sportski motiv i hrvatski nogomet će ići prema naprijed samo ako svi budemo radili na tome”, završio je.