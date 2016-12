‘MIRKO CRO COP POKORIO JAPAN’: Strani mediji bruje o velikoj pobjedi Hrvata

Hrvatska legenda borilačkih vještina 42-godišnji Mirko “Cro Cop” Filipović osvojio je Rizinov Grand Prix u Saitami nakon što je u subotu u finalu poslije dvije minute borbe pobijedio 29-godišnjeg Iranca Amira Aliakbarija.

Njegovu borbu popratili su regionalni, ali i strani mediji posebno oni specijalizirani za borilačke sportove.

NEUNIŠTIVI CRO COP OSVOJIO NOVI NASLOV: U finalu ekspresno sredio i opasnog Iranca! Nakon pobjede zaplakao u ringu…

Srpski Kurir piše kako je Filipović u polufnialu sredio Estanca baruta za 50 sekundi te da je potom briljirao u finalu koje je trajalo dvije minute.



250 TISUĆA KUNA PO MINUTI: Japanci bogato nagradili legendarnog hrvatskog borca

“Iskusni Filipović (43) poslije meča je zaplakao, a pehar je posvetio sinovima Ivanu i Filipu”, zaključuje Kurir.



Bosasnki Klix napominje kako se Cro Cop okitio titulom najboljeg u ovoj prestižnoj organizaciji.

“Iranac je u Saitama Areni krenuo agresivno u borbu, no Mirko je vješto izbjegavao njegove udarce. Pred kraj prve runde Cro Cop je nekadašnjeg svjetskog prvaka u hrvanju pogodio lijevim krošeom u bradu, Iranac je pao na pod, ali je odmah ustao, no bio je vidno uzdrman. Mirko je to osjetio i nastavio sa napadima te je sudac je prekinuo meč nakon dvije minute borbe”, piše Klix i napominje kako je uz trofej prvaka i Rizinov pojas dobio i veliku novčanu nagradu, ljetovanje u Barceloni, te sat Cassio ukrašen dijamantima.

Specijalizirani portal MMA Junkie navodi kako je 42-godišnji Mirko Filipović deset godina poslije osvajanja Prideovog Grand Prixa osvojio i Rizinov.

“Pobijedio je Aliakbarija nokautom u prvoj rundu. Finalnu noć otvorio je ekspresnom pobjedom nad Barutom poslije samo 49 sekundi. Udarac koljenom bio je koban za Estonca. Aliakbari je pak imao puno teži put do finala jer je slavio odlukom sudaca nakon dvije runde. Filipović je ovu pobjedu primio dosta emotivno”, stoji između ostalog na portalu MMA Junkie.



Bloody Elbow sominje da je Filipović poslije pobjede TKO prije dva dana finalnu noć otvorio ekspresnim slavljem nad Barutom.

RIZIN results: Cro Cop wins Openweight GP, Gracie stops Kawajiri https://t.co/p1bt4qOhGX — Bloody Elbow (@BloodyElbow) December 31, 2016

“Sumo borac ga je pritisnuo u kut, ali ga je Cro Cop nuštio udarcimam koljenom. U samom finalu pred njim je bio iranski hrvač i svjetski prvak Amir Akliakbari. Pokušao je napasti Cro Copa, ali ga je ljevicom srušio na pod. Hrvat je dobio pojas, ček, sat i krstarenje u Barcelonu (ozbiljno)”, u duhovitom stilu završava tekst na ovom portalu.