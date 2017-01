NOVA POBJEDA SENZACIONALNE LUČIĆ: S ozlijeđenom nogom probila se u osminu finala Australian Opena

Hrvatska tenisačica Mirjana Lučić-Baroni probila se po prvi put u karijeri do osmine finala na Australian Openu, nakon što je u 3. kolu nadigrala Grkinju Mariju Sakkari sa 3-6, 6-2, 6-3, dok je put Ive Karlovića zaustavio 11. tenisač svijeta, Belgijac David Goffin koji ga je svladao sa 6-3, 6-2, 6-4.

Nakon što je svladala Kineskinju Qiang Wang i prekinula niz od sedam uzastopnih poraza u 1. kolu na Australian Openu, a potom u drugom susretu šokirala treću tenisačicu svijeta Poljakinju Agnieszku Radwansku, 34-godišnja Mirjana Lučić-Baroni ostvarila je i treću pojedinačnu pobjedu ove godine u Melbourne Parku nadigravši 94. tenisačicu svijeta, Grkinju Mariju Sakkari nakon 108 minuta borbe.

Ništa je nije moglo zaustaviti

Grkinja je bolje počela meč, a i iskoristila je činjenicu da hrvatska tenisačica nije bila u idealnom fizičkom stanju, s povezima oko potkoljenice i natkoljenice lijeve noge. No, ni to, a ni izgubljen prvi set nisu zaustavili Lučić-Baroni prema njezinom najboljem rezultatu u Melbourne Parku i najboljem rezultatu na Grand Slam turnirima od US Opena 2014. godine, gdje se iz kvalifikacija probila do osmine finala.

Mirjana je Grkinju ostavila bez prilike za ‘break’ u drugom setu, a na izgubljen servis na početku trećeg, odgovorila je nizom od četiri osvojena gema od čega se 21-godišnja Sakkari nije uspjela oporaviti. Nakon jednog sata i 48 minuta borbe Mirjana Lučić-Baroni još je jednom u nevjerici bacila reket, a semafor je pokazivao njezinu pobjedu 3-6, 6-2, 6-3.



Tako je Mirjana Lučić-Baroni postala treća hrvatska tenisačica koja se uspjela probiti do drugog tjedna na Australian Openu. Prvoj je to pošlo za rukom Ivi Majoli koja je 1996. godine zaustavljena u četvrtfinalu, a 2005. godine se do osmine finala probila Karolina Šprem, s kojom se Lučić-Baroni izjednačila.

Još jedna senzacija pred njom

Kako bi se izjednačila s najboljim rezultatom Ive Majoli u Melbourne Parku, 34-godišnja Mirjana morat će pobijediti još jednu senzaciju turnira, 21-godišnju Amerikanku Jennifer Brady, 116. tenisačicu svijeta, protiv koje nikada nije igrala. Brady je iz kvalifikacija po prvi put stigla do glavnog turnira na Australian Openu te nakon pobjeda nad Belgijkom Marynom Zanevskom i Britankom Heather Watson, u 3. kolu izbacila i 14. nositeljicu, Ruskinju Jelenu Vesninu svladavši je sa 7-6 (4), 6-2. Brady je prošle godine debitirala na Grand Slam turnirima porazom u 1. kolu US Opena.

Karlović nedovoljno dobar

Nažalost, do osmine finala i izjednačenja svog najboljeg rezultata u Melbourne Parku nije uspio doći ‘kralj asova’ Ivo Karlović. On je u subotu naletio na iznimno raspoloženog Belgijca Davida Goffina, čiji su udarci potpuno razoružali 37-godišnjeg Zagrepčanina pa je 11. tenisač svijeta za 88 minuta došao do uvjerljive pobjede 6-3, 6-2, 6-4.

Koliko je dobro igrao Goffin najbolje će pokazati činjenica da je napravio sam pet neforsiranih pogrešaka te čak četiri puta uspio slomiti Karlovićev servis, iako je naš tenisač zabio 25 asova i pogodio 74 % prvih servisa. No, Goffin ga je svojim reternima sveo na samo 72 posto realizacije prvog servisa i tek 37 % osvojenih poena na drugom servisu. S druge strane, Karlović nijednom nije došao u priliku ugroziti Goffinov početni udarac.

“Igrao sam nevjerojatno dobro. Očekivao sam jako težak meč, a ne pobjedu u tri seta. To je nevjerojatno. Osjećam se odlično”, izjavio je Belgijac nakon uvjerljive pobjede u prvom međusobnom dvoboju protiv Karlovića.

Goffin je ponovio prošlogodišnji rezultat iz Melbourne Parka, a za svoje plasman u svoje prvo četvrtfinale na Australian Openu borit će se protiv 8. nositelja, Austrijanca Dominica Thiema koji je sa 6-1, 4-6, 6-4, 6-4 nadigrao Francuza Benoita Pairea.