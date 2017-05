MIOČIĆ S TRENINGA PORUČIO DOS SANTOSU: ‘Neću više prolaziti kroz taj pokolj!’

Stipe Miočić je u četvrtak odradio javni trening uoči UFC-a 211 i obrane naslova u teškoj kategoriji protiv Juniorsa dos Santosa ovog vikenda u Dallasu.

Uoči meča potvrdio je koliko je strpljiv i miran, malo tko ga može izbaciti iz takta.

‘Pojas ostaje u mom vlasništvu’

“Vrlo me teško naljutiti, ja sam jednostavan čovjek. Jedino me moja žena može naljutiti. Zna točno što treba napraviti da me naljutiti. Volim ovo što radim, volim se boriti”, kazao je Miočić koji će pokušati izbjeći scenariij iz prve borbe s Dos Santosom.

“Ne želim ponovno kroz taj pokolj. Želim igrati svoju igru. Nije uopće zabavno biti unutra pet rundi, ali ću ja biti taj koji će pobijediti i imati pojas u svom vlasništvu i dalje”, kazao je Miočić.