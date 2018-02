MIOČIĆ I CORMIER IPAK ULAZE ZAJEDNO U OKTOGON: ‘Nazvao sam Stipu i dogovorili smo za koji ćemo se iznos boriti’

“Ovo je natjecanje između dva najteža prvaka, a na kraju ćemo vidjeti tko je najopakiji na svijetu”, rekao je Cormier

Stipe Miočić navodno je već dogovorio novu borbu i to protiv UFC prvaka poluteške kategorije, Daniela Cormiera. Do prije samo nekoliko dana, Cormier je govorio kako ga ne zanima borba u teškoj kategoriji, ali predomislio se, a otkrio je i razlog.



Naravno, tajna je u novcu, ali i međusobnom dogovoru. DC je otkrio kako je on prvi nazvao Stipu i dogovorio s njim cifru ispod koje se ne bi trebali međusobno boriti:

“Da, pričao sam sa Stipom prije nego što je sve bilo dogovoreno. Pričao sam s njim, nazvao sam ga. Očito, kao što znate, radi se o sjajnom tipu. Proveo sam neko vrijeme s njim i on je fantastičan prvak, on je najsvjetliji predstavnik ovog društva. Ne mogu reći dovoljno dobrih stvari o Stipi Miočiću”, rekao je Cormier pa nastavio:

‘Ovaj meč nema loše krvi, ovdje se radi o rivalstvu’

“Nazvao sam ga i rekao mu da se za 500 tisuća dolara ne želim boriti protiv njega. Bacio sam veliki broj na stol i rekao mu za taj iznos ću se boriti protiv Stipe Miočića. On je samo rekao: Volim te čovječe! Rekao sam mu da bi se trebali boriti, ali ako brojke imaju smisla. Njegova žena je u pozadini vikada: Da, DC!”, prenosi Fightsite.

“Htio sam se pobrinuti da je sve financijski u redu. Ovo je super meč, tako da je bitno da smo svi financijski zadovoljni. A morao sam provjeriti i sa svojom ženom. Ali i da je u redu sa Stipim. Ovo je uzajamni odnos. Ako smo obojica za to, zašto ne? Hajdemo to odraditi. To je ono što fanovi žele. Ovaj meč nema loše krvi, ovdje se radi o rivalstvu. Ovo nema veze s ničim drugim. Ovo je natjecanje između dva najteža prvaka, a na kraju ćemo vidjeti tko je najopakiji na svijetu. To je to”, dodao je za kraj Cormier.

Prije nego što zajedno uđu u oktogon, njih dvojica će biti treneri u novoj sezoni showa The Ultimate Fighter. U prošlom dvoboju Miočić je zaradio 1.2 milijuna dolara, a Cormier 600 tisuća. Očito su se odlučili isposlovati mnogo veće od honorare od tih posljednjih.