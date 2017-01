MIOČIĆ BJESNI NA VODSTVO UFC-A: ‘Bio sam pošten, a oni su se pos**li po meni’

Američki majstor borilačkih vještina Stipe Miočić uputio je kritike UFC-u prilikom gostovanja u poznatoj emisiji The MMA Hour.

Razlog je dosta nelogična raspodjela novaca prilikom njegove posljednje obrane naslova prvaka u kojoj je slavio protiv Nizozemca Alistaira Overeema.

Naime, njemu je pripalo 600 dolara eura, a Overeemu 800.

“To je strašno. Takve stvari se moraju promijeniti jer to nije pošteno. Osjećao sam se kao da su se posrali po meni”, poručio je Miočić te je nastavio.



“Pokušavam raditi stvari na ispravan način, a oni mi nisu dali dobru ponudu. To je moja greška, ali i oni su znali što rade. moju dobrotu su iskoriStili. Rekli su mi da je to najbolje što mogu ponuditi. Ogovorio sam kako je to odlično a onda sam doznao da ustvari nije”, rekao je Miočić, prenosi Fightsite.

Dodao je kako je bio frustriran kad je saznao razliku u plaći.

“Kad sam im to rekao samo su tražili neke izlike”, ispričao je borac hrvatskog porijekla te je poslao jasnu poruku vodstvu UFC-a.

“Zarađujete na meni u mom gradu, a čovjeku koji je nikada nije osvojio naslov dajete više novaca. To se mora promijeniti. To da je moja izazivač zaradio više od mene u mom gradu je bilo poput šamarr”, kazao je Miočić.

Napomenuo je za kraj kako njegova strana nije nepoštena i da ne traži milijune nego samo naknadu za osvajanje pojasa i njegovu obranu.

“Strašno je da je lik koji me izazvao i izgubio zaradio više”, završio je.

Postavlja se pitanje što bi onda trebala reći Amanda Nunes koja je uništila Rondu Rousey. Brazilka je za obranu naslova dobila 200 tisuća dolara, što je prava sitnica u odnosu na Amerikanku koja se 13 mjeseci spremala za ovu borbu da bi pala nakon samo 48 sekundi i u džep pospremila tri milijuna!

