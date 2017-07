MILJENIK TORCIDE SVE BLIŽE IKONI HAJDUKA: ‘Izuzetno je opasan i želim mu da me prestigne’

Prekrasnim pogotkom protiv Levskog u uzvratnoj utakmici drugog pretkola Europske lige u Sofiji Franck Ohandza stigao je na brojku od sedam europskih golova u dresu Hajduka.

Na taj način došao je na četvrto mjesto najboljih Hajdukovih strijelaca u Europi. Zlatko Vujović s 19 golova na prvom je mjestu, a iza njega su Slaviša Žungul te Ivan Gudelj i Ivica Šurjak koji dijele treće mjesto s devet pogodaka u Europi.

“Želim mu da me prestigne jer to će onda vjerojatno značiti i Hajdukov ulazak u skupinu Europske lige. Sada se igra puno više utakmica u ranijim fazama i to je prilika napadačima da zabiju više golova. U odličnoj je formi i očekujem da će i dalje biti efikasan”, izjavio je Ivan Gudelj za Dalmatinski portal.

“Ohandza je izuzetno opasan, ali i Erceg igra sjajno pa treba naglasiti i njegov učinak”, dodao je Gudelj.



Napomenuo je i da treće mjesto prošle sezone nije uspjeh, ali da je Hajduk sada ozbiljan kandidat za naslov prvaka.

“Nakoon dugo godina igrači su ostali na okupu, a došla su i pojačanja predvođena Radoševićem. Siguran sam da će izboriti skupinu Europske lige”, smatra Gudelj.

Bijeli u četvrtak igraju s danskim Brondbyjem.

“Moraju igrati kao protiv Levskog tj. napadački. Danci su disciplinirani i Hajduk mora presingom oduzimati lopte jer će tako doći do prilika”, poručio je nekadašnji veznjak Hajduka.