MCGREGOR BI ZBOG NEPOŠTIVANJA PRAVILA MOGAO OSTATI BEZ POJASA: ‘Poštujemo sve što je napravio za nas, ali remen mora dalje’

Irski borac ne želi se boriti prije rujna, a to bi ga moglo koštati oduzimanjem pojasa prvaka

Conor McGregor prava je zvijezda UFC-a te se upravo tako i ponaša. No čini se kako je ovaj put malo pretjerao, a zbog toga bi mogao biti i žestoko kažnjen.

Najplaćeniji borac UFC-a

Naime, irski borac dosad je u karijeri zaradio nešto više od 9,5 milijuna dolara i najplaćeniji je borac te organizacije. Iza njega su Michael Bisping i Georges St-Pierre koji su zaradaili po sedam milijuna.

Iako uživa zvjezdani status i omiljen je kod glavnog šefa UFC-a, Dane Whitea, i za njega postoje pravila kojih se treba pridržavati, a jedno od njih je da ne može sam birati kada će se boriti.



Tako je McGregor odlučio da u kavez neće prije rujna ove godine, što bi značilo da titulu u lakoj kategoriji neće braniti gotovo dvije godine:

‘Kada se odluči vratiti, bit će prvi na listi za borbu’

“Ako se vrati u rujnu, to su gotovo dvije godine, a to ne možemo dopustiti. Nije u redu prema ostalima. Poštujemo sve što je Conor napravio za nas, a svi znaju da je to mnogo; stalno to govorim. Ali pojas mora ići dalje”, rekao je Dana White, prenosi NESN.

Ukoliko se ove prijetnje uistinu obistine, u borbu za naslov vjerojatno bi mogli Tony Ferguson i Khabib Nurmagomedov:

“Kada se McGregor odluči vratiti, bit će prvi na listi za borbu za naslov”, rekao je White.