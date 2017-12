MARIN TOMASOV ASISTIRAO ZA PROLAZ ASTANE: Favoriti sigurno osigurali nastavak natjecanja

Natjecanja su u Europskoj ligi završili su skupinama A, B, C, D, E i F. Osim odlične večeri Vlašića, Tomasov je upisao asistenciju

Nogometaši Evertona na oproštaju od Europe pobijedili su na gostovanju Apollon Limassol 3-0, a jedan od najboljih igrača utakmice bio je hrvatski nogometaš Nikola Vlašić koji je upisao pogodak i asistenciju.

VLAŠIĆEVA NOĆ IZ SNOVA: Asistirao, a zatim zabio i golčinu u velikoj pobjedi Evertona na Cipru

Bila je to prva pobjeda Evertona u skupini E nakon četiri poraza i jednog remija u prvih pet kola.



Vlašić je prvo asistirao Ademoli Lookmanu u 21. minuti za 1-0, a potom u 87. minuti lijepim solo prodorom potvrdio pobjedu gostiju. Lookman je zabio i drugi gol na utakmici udarcem sa 20-tak metara. Vlašić je za Everton odigrao cijeli susret, dok je kod Apollona posljednjih pola sata igrao Antonio Jakoliš.

U drugom susretu iz ove skupine Atalanta je pobijedila Lyon 1-0 osvojivši prvo mjesto u skupini, dok Lyon ide dalje kao drugoplasirani. U izravnom dvoboju za ‘jedinicu’ presudio je pogodak Andree Petagana u 10. minuti.

Tomasov asistirao za pobjedu

Razloga za zadovoljstvo imao je i Marin Tomasov koji je s Astanom u izravnom sudaru za prolaz u Pragu pobijedio Slaviju 1-0. Pobjednika je odlučio pogodak Marina Aničića u 38. minuti na Tomasov ubačaj iz kornera.

Villarreal je već ranije osigurao ‘jedinicu’, a u zadnjem kolu je u susretu, koji nije imao važnost, kod kuće izgubio od Maccabi Tel Aviva 0-1.

Pivariću cijeli susret

U skupini B Dynamo i Partizan su u Kijevu igrali za prvo mjesto u skupini i domaćin je slavio s uvjerljivih 4-1. Ukrajinci su nakon pola sata imali 3-0, a potom su mirno priveli utakmicu kraju. Golove za Dynamo zabili su Mikola Morozjuk (6) i Junior Moraes (28, 31, 77-1), dok je pogodak za goste zabio Marko Jevtović (45+4). Domagoj Vida nije nastupio za Dynamo, dok je Josip Pivarić odigrao cijeli susret.

Drama u skupini C

U skupini C gledali smo dramu do posljednje minute. Uoči zadnjeg kola Braga je osigurala prolaz, a za drugo mjesto borili su se Ludogorec i Istanbul Basaksehir, dok je Hoffenheim otpao. Ludogorecu je za prolaz trebao barem bod u Njemačkoj i u tome su uspjeli odigravši 1-1. Domaćin je poveo u 25. minuti golom Phillippa Ocksa, a izjednačio je Wanderson u 62. minuti. Gosti su u 83. minuti ostali s igračem manje nakon što je isključen Kesertu, no uspjeli su obraniti remi. Andrej Kramarić nije nastupio za Hoffenheim. U drugom susretu Istanbul Basaksehir je pobijedio 2-1, ali to nije bilo dovoljno.

U skupini F Lokomotiv je na gostovanju pobijedio Zlin 2-0 osvojivši prvo mjesto u skupini, a dalje ide i Kopenhagen nakon pobjede protiv Šerifa 2-0. Šerif je uoči zadnjeg kola vodio na ljestvici i trebao mu je bod za prolaz, ali nije uspio. Zvonimir Mikulić je branio za Šerif, Ante Kulušić je odigrao cijeli susret, dok je Josip Brezovec igrao do 55. minute.