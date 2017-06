MANDŽUKIĆU NIJE BILO NI DO ČEGA: ‘Očekivali smo podizanje pehara Lige prvaka, to nam je bio san’

Hrvatski napadač Mario Mandžukić, strijelac pogotka u porazu Juventusa od 1-4 od Real Madrida u finalu Lige prvaka, odbio je nakon utakmice dati komentar, rekavši kako je prazan, dok je bosansko-hercegovački reprezentativac Miralem Pjanić napustio teren zbog ozljede.

“Nemam ništa za reći, prazan sam”, izjavio je 31-godišnji Mandžukić prolazeći hodnikom stadiona u Cardiffu. On je u 27. minuti zabio gol za 1-1, no Real Madrid je s tri nova pogotka obranio naslov prvaka Europe.

ANALIZA APSOLUTNE LEGEDENDE MADRIDA: ‘Mandžukić je zabio gol života, a ovaj Real je najbolji u povijesti’

“Bio je to lijep gol, no naravno da bi i on bio sretniji da smo pobijedili”, rekao je Juventusov vezni igrač Miralem Pjanić.



POGLEDAJTE MANDŽUKIĆEVU GOLČINU: Gol za povijest hrvatskog asa u finalu Lige prvaka

“Očekivali smo podizanje pehara Lige prvaka, to nam je bio san, svakome od nas. Naporno smo radili čitavu sezonu da dođemo do ovog trenutka, no nažalost nismo uspjeli”, dodao je 27-godišnji reprezentativac BiH.

Rekao je da su u drugom poluvremenu krenuli prema naprijed, no tada su primili drugi a zatim i treći gol u kratkom razdoblju.

“To nam je bio šok. S obzirom kako smo igrali u prvom poluvremenu nismo zaslužili izgubiti s ovako velikom razlikom. No igrali smo protiv jednog dobrog Real Madrida a i sreća je bila na njihovoj strani”, rekao je Pjanić.

U 71. minuti je zbog ozljede koljena napustio teren.

“Da, izašao sam zbog ozljede, boli me, vidjet ćemo što je”, rekao je. Za pet dana BiH igra doma protiv Grčke kvalifikacijsku utakmicu za odlazak na Svjetsko prvenstvo pa je njegov nastup zasad upitan.

U 84. minuti je pak bio isključen Juventusov igrač Juan Cuadrado.

“Kada smo zaigrali s desetoricom bilo je još teže. Rezultat je ipak u konačnici previsok”, zaključio je Pjanić.