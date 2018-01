MANDŽUKIĆ PROMAŠIO NEMOGUĆE: Vatreni oduševio navijače pa ih natjerao da se hvataju za glavu

Juventus će u polufinalu igrati protiv Atalante koja je u utorak priredila iznenađenje pobijedivši na gostovanju lidera Serie A Napoli 2-1.

U posljednjem susretu četvrtfinala talijanskog nogometnog Kupa Juventus je u gradskom derbiju pobijedio Torino 2-0, a drugi pogodak na utakmici postigao je hrvatski reprezentativac Mario Mandžukić.

Promašio nemoguće

Vatreni je igrao do 78. minute kada je umjesto njega u igru ušao Gonzalo Higuain. Međutim, nije se hrvatski napadač proslavio samo golom. Proslavio se on i nevjerojatnim promašajem. Igrala se 52. minuta utakmice kada je Douglas Costa s desne strane preciznim ubacivanjem pronašao Mandžukića na pet metara od gola. Nije miljenik navijača imao težak posao. Trebao je tek postaviti nogu i skrenuti loptu u mrežu, no ovaj put nije se dobro snašao.

Oprostili su mu to navijači jer je u 67. minuti lijepim udarcam prebacio vratara Torina Vanju Milinkovića-Savića. A i prije toga je još jednom pokazao zašto ga zovu ratnik. Juventus će u polufinalu igrati protiv Atalante koja je u utorak priredila iznenađenje pobijedivši na gostovanju lidera Serie A Napoli 2-1.