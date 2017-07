MANDŽUKIĆ POLUDIO ZBOG IZMIŠLJENOG INTERVJUA: ‘Nikada nisam rekao da je Bonucci prijetio Alvesu da će mu polomiti noge’

Brazilac Dani Alves i Talijan Leonardo Bonucci napustili su ovog ljeta Juventus, nakon čega su počele kružiti razne priče o razlozima zbog kojih su otišli.

Pozivajući se na spaziomilan.it, Football Italia piše da je Mario Mandžukić navodno otvorio dušu srpskom novinaru Darku Meznoviću te ispričao da se dvojac žestoko posvađao na dan finala Lige prvaka. Međutim Vatreni je reagirao te je poručio da je priča izmišljena.

“Stvari su jednostavne. Njih su dvojica napravili kaos pa će se na našu sreću njihovim odlaskom stvari vratiti na staro. Oni su se posvađali tijekom finala, a razlog tomu je što su totalno različiti karakteri. Raspravljali su cijelo vrijeme, a na dan finala svjedočili smo još jednoj od njihovih drama”, navodno je ispričao Mandžukić.

L'informazione ai giorni d'oggi. Uno s'inventa un nome, Darko Meznovic. S'inventa un'intervista a Mandzukic. E fa il giro di web e giornali. pic.twitter.com/QpsH1HKHlM — Antonio Corsa 🐤 (@AntonioCorsa) July 15, 2017

“Dani je imao običaj prije svake utakmice puštati jednu vrstu glazbe, ali kada je došlo finale promijenio je ploču te je pustio neku sambu najglasnije što je mogao. Bilo je toliko glasno da su nas bubnjići zaboljeli, a onda je počeo plesati kao da sutra ne postoji”, otkrio je navodno Mandžukić.

Mandzukic tregon të vërtetën rreth largimit të Bonuccit dhe Alvesit https://t.co/qvv3tL8BGv pic.twitter.com/U5zcGuFyEu — VSK media (@vskmediach) July 15, 2017

“Smatrao sam to glupim, ali sam ga ignorirao i otišao do mog ormarića. Leo je pak postupio drugačije jer mu je Liga prvaka bila opsesija. Otišao je do Danija i rekao mu je da će mu polomiti noge u tri sekunde ako ne ugasi glazbu. Nakon toga nastao je kaos. Dani je u jednom trenutku rekao Leu da nije šteta ako izgube jer je on već osvojio tri Lige prvaka, dok on nije niti jednu. Svi su ostali u šoku u tom trenutku. I ja sam osvojio Ligu prvaka, ali nikada ne bih rekao nešto slično. Nismo smjeli niti irazmišljati o porazu”, dodao je i nastavio.

“Leo je nakon toga uhvatio Danija za vrat i tko zna što bi se dogodilo da Allegri nije stao između njih. Potom se pokazao kao pravi vođa te je rekao da ga ne zanima tko je počeo svađu, ali da će što god se dogodi u finalu obojicu izbaciti iz momčadi. Bila je to mudra odluka. Sada je momčad mirna i opet jedinstvena jer nema više iritantnih svađa njih dvojice”, navodno je ispričao Mandžukić.

Mandžukić je burno reagirao na ovaj intervju te je poručio da je izmišljen.

“Nikada ne bih rekao nešto takvo. Svi znaju da nikada ne pričam ljudima iz leđa. Ako imam nešto za reći uvijek sam izravan. To nisu moje riječi”, poručio je Vatreni.