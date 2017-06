MANDŽUKIĆ NAJAVIO VELIKI OBRAČUN HRVATA: ‘Modrić? Jako smo dobri prijatelji, ali kad počne utakmica…’

Hrvatski reprezentativac Mario Mandžukić sletio je u petak u Cardiff gdje će s Juventusom u subotu navečer igrati veliko finale Lige prvaka protiv Real Madrida.

Veliki je to dan za hrvatski nogomet s obzirom na to da će u sastavima dviju momčadi biti tri naša nogometaša – Luka Modrić i Mateo Kovačić s jedne te Mandžukić s druge strane.

“Drago i je da u zadnje vrijeme imamo naše predstavnike u finalima i što će i ovaj put će biti tako. Naravno da bih ja više volio da trofej osvojim ja, ali vidjet ćemo. Šanse su 50- 50. Velika je to utakmica i veliki je ulog u pitanju. Što se tiče mene ja sam spreman”, poručio je Mandžukić putem Narodnog radija.

Osvrnuo se i na činjenicu što će u početnom sastavu Reala sigurno biti Modrić.



“Jako smo dobri prijatelji još od dana kad smo igrali u Hrvatskoj i reprezentaciji. Ostali smo do dan danas dobri, ali kad počne utakmica, ja se borim za svoj klub i svoje boje, on za svoje i to je to”, dodao je.

Nedavno je Mandžukić završio jednu utakmicu krvave glave.

“Više to na slikama izgleda strašno, ali nije. Pukla je arkada. Bolje da se to dogodi nego nešto gore. To mi je super kad mi pukne arkada”, završio je.