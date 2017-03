MANDŽO, VIDIŠ LI OVO: Hrvatskog napadača obožavaju zafrkavati u Juventusu, evo što su mu sad napravili

Hey, @MarioMandzukic9, thoughts on @DaniAlvesD2' outfit today? 😅 #NOGOOD

(P.S. get your own one here ➡️ https://t.co/Y2GbCOuNtq) pic.twitter.com/OMp2gZ20nh

— JuventusFC (@juventusfcen) March 11, 2017