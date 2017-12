MANČESTERSKI DERBI MOGAO BI BITI ODGOĐEN: Vremenska prognoza je užasna, a sličan scenarij prijeti i drugim utakmicama

Engleski meteorolozi najavili su velike količine snijega za nedjelju

Kako prenosi The Sun, veliki derbi između Manchester Cityja i Manchester Uniteda mogao bi biti odgođen zbog velike količine snijega koju su najavili lokalni meteorolozi. Za vrijeme utakmice bi trebao padati osobito jak snijeg, a temperatura će se spustiti ispod nule.

Old Trafford ima grijanje, ali…

To sve naravno nije problem za Old Trafford koji ima grijanje na terenu te samo odigravanje utakmice ne bi došlo u pitanje, ali problem je van stadiona. Velike količine snijega i poledica mogle bi donijeti velike probleme u prometu i ljudi bi se mogli teško probijati do samog stadiona te postoje dobre šanse ako se ove prognoze obistine da se utakmica i odgodi.

Velike količine snijega mogle bi pasti i u Liverpoolu te je tako ugrožen i Merseyside derbi. U 2010. godini zbog snijega je odgođena utakmica Arsenala i Boltona, a 2014. otkazana je utakmica niželigaša Sheffielda i Scunthorpea. U cijeloj priči najviše bi profitirao Paul Pogba koji je suspendiran te bi kaznu mogao odraditi protiv sljedećeg protivnika Uniteda.