LUKA MODRIĆ OTKRIO ZA ČIME NAJVIŠE ŽALI IZ VREMENA SA SPURSIMA I PORUČUJE: ‘Volio bih da smo se ljepše rastali’

“Mislim da Spursi definitivno mogu do trofeja Premier lige u bliskoj budućnosti”, izjavio je Modrić

Luka Modrić u redove Tottenhama prešao je nakon Eura 2008. godine, a u 127 utakmica zabio je 13 golova i na to dodao 15 asistencija. U sezoni 2010./2011. proglašen je najboljim igračem kluba, bio je omiljen i među navijačima, ali stvari su se ipak promijenile.

Pokušavao je pritisnuti vodstvo kluba da mu odobri transfer u London što su mu navijači zamjerili, a na koncu je završio u Real Madridu. Za magazin Four Four Two otkrio je za čime najviše žali iz vremena igranja u Premiershipu:

‘Uživam gledajući njihove utakmice’

“Jedino za čime žalim je što s Tottenhamom nisam osvojio nijedan trofej iako smo imali jaku momčad koja je igrala atraktivan nogomet. Žao mi je zbog načina na koji sam otišao. Volio bih da smo se ljepše rastali, nadam se da navijači shvaćaju da sam samo pratio svoj san”, rekao je Luka pa nastavio:



“O vremenu provedenom u Tottenhamu imam samo pozitivna mišljenja. To je prvi klub koji mi je dao mogućnost da igram u jednoj od najjačih liga svijeta. Imao sam fantastičan odnos s ljudima u klubu i navijačima. Atmosfera u, i oko kluba, bila je brilijantna i imali smo uglavnom dobre rezultate.”

Objasnio je kapetan hrvatske nogometne reprezentacije i kako pokušava redovito pratiti svoj bivši klub:

“Pratim li njihove rezultate? Naravno, kad god uhvatim vremena. Uživam i gledajući njihove utakmice i stvarno mi se sviđa u kakav su klub izrasli u posljednjih par sezona. Igraju taj neki nogomet u kojem uživate i stalno napadaju što volim vidjeti. Mislim da Spursi definitivno mogu do trofeja Premier lige u bliskoj budućnosti – imaju odlične igrače”, rekao je Modrić.