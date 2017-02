LUDNICA NA GRIPAMA: Splićani opet slavili nakon velike drame i bacili navijače u trans

U prvom susretu 16. kola A-1 lige košarkaša Split je na Gripama nakon dva produžetka pobijedio Šibenik 107-106 i zadržao vodstvo na ljestvici.

Bio je to sjajan susret u kojem su gosti bili korak do pobjede, no nevjerojatna trica Henrika Širka u zadnjoj sekundi gurnula je susret u produžetak i otvorila domaćinu put prema pobjedi.

Split je sjajno ušao u ‘jadranski derbi’ i nakon prve četvrtine imao je devet koševa prednosti (20-11). Međutim, gosti su uzvratili u drugoj četvrtini i na poluvrijeme su otišli sa četiri koša prednosti (44-40). I treća dionica je otišla na stranu Šibenika koji je na otvaranju posljednje četvrtine imao plus pet.

Gosti su bili bliži pobjedi u zadnjem periodu, u jednom trenutku imali su 12 koševa viška (76-64), no Split se uspio vratiti i tricom Širka u posljednjoj sekundi izboriti produžetak. Širko je sedam sekundi prija kraja susreta imao dva bacanja, no oba je promašio. Kod drugog bacanja namjerno je promašio pogodivši obruč nakon čega se lopta odbila u njegove ruke. Širko je potom jurnuo do trice i preko ruke Roka Badžima pogodio.



Dramatičnu završnicu vidjeli smo i u prvom produžetku. Split je imao napad za pobjedu, no Luka Pandurić je promašio tricu. Pitanje pobjednika napokon je razriješeno u drugom produžetku, a posljednji koš na utakmici zabio je Domagoj Kanaet zabivši jedno bacanje za vodstvo 107-106 sedam sekundi prije kraja. U preostalom vremenu Šibenik je imao šut za pobjedu, no Teo Petani je bio neprecizan.

Split su do pobjede predvodili Širko sa 28 koševa, šest skokova i četiri asistencije, te Mateo Kedžo sa 27 koševa i osam skokova. U gostujućim redovima najefikasniji su bili Ive Ivanov sa 26 koševa, šest skokova i pet asistencija, te Teo Petani koji je zabio 21 koš.

U preostalim susretima ovog kola sastaju se Gorica – Cibona, Hermes Analitica – Alkar, Kvarner – Jolly Šibenik, Škrljevo – Zabok (4. veljače), Osijek – Cedevita (6. veljače), te Zadar – Zagreb (8. veljače)

Na ljestvici vodi Split sa 14 pobjeda i dva poraza, drugi je Jolly JBS sa 13 pobjeda i dva poraza, a Šibenik na trećem mjestu ima 12 pobjeda i četiri poraza.. Slijede Cedevita (11-4) i Cibona (11-4), VROS i Zagreb imaju skor 9-6, Zadar je na 8-7, Zabok, Škrljevo i Alkar imaju po četiri pobjede i 11 poraza, Gorica je upisala tri pobjede i 12 poraza, a zadnja dva mjesta drže Kvarner 2010 i Hermes sa skorom 2-13.