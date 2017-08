LUDA VEČER: Vardar šokirao Fenerbahçe, Ajax pred ispadanjem, Athletic okrenuo Panathinaikos

Nogometaši skopskog Vardara priredili su veliko iznenađenje pobijedivši u prvom susretu završne runde kvalifikacija za Europsku ligu turskog velikana Fenerbahçe 2-0.

Golove za jednu od najvećih pobjeda u povijesti kluba zabili su Tigran Barseghjan (20) i Mehmet Topal (90+2-ag).

Oba sastava zaključila su utakmicu s igračem manje. Vardar je u 89. ostao bez Bobana Grncarova, a u trećoj minuti nadoknade isključen je i gostujući veznjak Souza.

Izbacili Malmö, umalo iznenadili Kopenhagen

Vardar je sjajno ušao u ovu sezonu. Prvo je izbacio Malmö, pa do 75. minuti uzvratne utakmice držao protiv Kopenhagena četvrto pretkolo Lige prvaka. Na koncu nije uspio, pa je preselio u kvalifikacije Europske lige gdje je za protivnika dobio Fener. Činilo se kako će turski velikan rutinski do plasmana u natjecanje po skupinama, no Vardar je odigrao je šokirao bogate Turke.



Zanimljivo, uoči utakmice Vardar je tresla velika kriza. U razmaku od svega nekoliko dana vlasnik kluba Sergej Samosenko je najavio odlazak na kraju sezone, a ostavku je podnio i trener Goce Sedloski.

Samosenko je zaratio s navijačima i medijima jer je podigao cijene ulaznica za Fenerbahče između 30 i 50 eura. Kada su ga napali, odlučio se povući iz kluba, i to ne samo nogometnog, već i rukometnog, koji je ulaganjima prošle sezone odveo na vrh Europe. Na kraju je popustio pa je cijena ulaznica bila samo pet eura.

Rosenborg iznenadio Ajax u Amsterdamu

Iznenađenje je priredio i Rosenborg koji je u Amsterdamu pobijedio Ajax 1-0, a pogodak odluke zabio je Adegbenro u 77. minuti. Ajax je prošle sezone stigao do finala Europske lige izgubivši od Manchester Uniteda, a ove sezone bi mogao ostati bez Europe već u kolovozu.

Club Brugge i AEK su odigrali 0-0, a gosti su od 59. minute igrali s igračem manje nakon što je isključen Marko Livaja. Hrvatski napadač je prvi žuti karton dobio u 15. minuti, a drugi u 59. minuti. Livaja je u Atenu stigao početkom srpnja na posudbu iz Las Palmasa.

Athletic Bilbao preokrenuo protiv Panathinaikosa

Athletic Bilbao je u Ateni pobijedio Panathinaikos premda su Grci vodili 2-0. Pao je poveo golovima Loda (29) i Cabezasa (55), no Baski su u svega sedam minuta zabili tri gola, a strijelci su bili Aduriz (68, 74-11m) i De Marcos (71).

Čak šest golova zabili su igrači Milana protiv makedonske Shkendije u pobjedi 6>0.

Rezultati 1. utakmica doigravanja za ulazak u skupine Europsku ligu:

Apollon L.- Midtjylland 3-2

BATE Borisov – Oleksandrija 1-1

DINAMO ZAGREB – Skenderbeu 1-1

Krasnodar – Crvena Zvezda 3-2

FH Hafnarfjordur – Braga 1-2

Vardar – Fenerbahče 2-0

PAOK – Ostersund 2-1

Viktorija Plzen – AEK Larnaca 3-1

Panathinaikos – Athletic Bilbao 2-3

Altach – Maccabi Tel Aviv 0-1

Ludogorets – Suduva 2-0

Club Brugge – AEK 0-0

Ajax – Rosenborg 0-1

Viitorul Constanta – RB Salzburg 1-3

OSIJEK- Austria Beč 1-2

Domžale – Marseille 1-1

Legia Varšava – Šerif 1-1

Milan – Shkendija 6-0

Partizan – Videoton 0-0

Everton – HAJDUK 2-0

Kasnije večeras: Maritimo – Dinamo Kijev

Igrano u srijedu:

Utrecht – Zenit 1-0

Uzvratni susreti su 24. kolovoza