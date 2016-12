LUDA NBA NOĆ! Kako je Irving ukrao Warriorsima Božić: U Clevelandu odigran dramatičan božićni derbi

U velikom božićnom derbiju NBA lige, sudaru klubova koji su igrali posljednja dva finala, prvaci Cleveland Cavaliersi su pobijedili Golden State Warriorse 109-108 košem Kyrie Irvinga 3,4 sekunde prije kraja.

Bila je to sjajna utakmica u kojoj su gosti vodili praktički cijelo vrijeme, a početkom posljednje četvrtine imali su 14 koševa razlike, no ipak su izgubili.

Golden State je nakon prve četvtine imao su dva koša viška (27-25), na poluvremenu tri (55-52), a na kraju treće sedam koševa prednosti (87-80). Posljednju dionicu gosti su otvorili serijom 7-0 za velikih 94-80. U tim trenucima činilo se kako će Warriorsi lako do bodova.

Serija Cavsa 14-3

Međutim, Cavsi su uzvratili serijom 14-3 posve se vrativši u susret. U posljednje dvije minute ušlo se rezultatom 103-103 nakon čega je uslijedila prava drama. LeBron James je sjajnim zakucavanjem doveo aktualne prvake u tek drugo vodstvo u susretu (105-103).

Izjednačio je Thompson, a zatim je Curry tricom vratio goste u vodstvo (108-105). Irving je smanjio na 107-108, a nakon što je gostima isteklo vrijeme za napad, Cavsi su dobili priliku za pobjedu 13 sekundi prije kraja susreta. Cavsi su dobili priliku za pobjedu 13 sekundi prije kraja susreta.

Priliku je iskoristio baš Irving zabivši preko Klaya Thompsona 3,4 sekunde prije kraja za vodstvo 109:108. Thompson je odigrao sjajnu obranu, bio je na ruci Irvingu, no majstor je pokazao zašto je majstor i zašto je i dalje noćna mora za Golden State, kao što je bio i u lanjskom finalu. Nakon što je bio najbolji igrač Cavsa u sedmoj utakmici finala, Irving je još jednom pokazao da mu Curry, Thompson i društvo leže.

U preostalom vremenu Warriosi nisu uspjeli niti pucati prema košu jer se Durant spetljao.

Sjajni James i Irving

Cavse su do 23. pobjede uz šest poraza predvodili LeBron James sa 31 košem i 13 skokova, Kyrie Irving je zabio 25 koševa, uz 10 asistencija i šest skokova, dok je Kevin Love dodao 20 koševa i šest skokova. Kod gostiju koji i dalje imaju najbolji skor lige (27-5), najefikasniji su bili Kevin sa 36 koševa i 15 skokova, te Klay Thompson sa 24 koša. Stephen Curry je dodao 15 koševa.

Boston osvojio Madison Square Garden

U drugom nedjeljnom okršaju Boston je u Madison Square Gardenu pobijedio New York Knickse 119-114. Bila je to četvrta uzastopna pobjeda Celticsa protiv velikog rivala, te četvrti uzastopni poraz Knicksa na Božić.

Domaćin je bio bolji u prvoj četvrtini (28-22), no Boston je drugu dionicu dobio sa 14 koševa viška (34-20) i na poluvrijeme otišao sa plus osam (56-48). Treća i četvrta četvrtina pripale su Knicksima (34-32, 32-31), ali to nije bilo dovoljno za pobjedu. Premda je 66 sekundi prije kraja susreta bilo 112-112. Boston je vratio prednost serijom 5-0 za 117-112 i zadržao vodstvo do konačnih 119-114.

Goste su do 18. pobjede predvodili Isaiah Thomas sa 27 koševa, te Jae Crowder i Kelly Olynyk sa po 16 koševa. U redovima Knicksa, koji su upisali 14 poraza, najefikasniji su bili Carmelo Anthony sa 29 koševa i sedam skokova, Derrick Rose sa 25 koševa i Kristaps Porzingis sa 22 koševa i 12 skokova.

New York Knicks – Boston Celtics 114-119

Cleveland Cavaliers – Golden State Warriors 109-108

San Antonio Spurs – Chicago Bulls 119-110

Oklahoma City Thunder – Minnesota Timberwolves 112-110

Los Angeles Lakers – Los Angeles Clippers 111-102