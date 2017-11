LOVREN PRIMIO PRIJETNJE SMRĆU! Vatreni objavio šokantnu poruku s Instagrama: ‘Odvratno’

Hrvatski nogometaš Dejan Lovren našao se na udaru navijača Liverpoola poslije poraza od Tottenhama prije desetak dana.

Reprezentativni branič skrivio je prva dva gola tijekom derbija na Wembleyju što je izazvalo bijes fanova, a vrhunac je dosegnut ovog utorka.

Lovren je, naime, na svom Instagramu objavio da je primio prijetnje smrću. Točnije u pretinac mu je došla poruka zastrašujućeg sadržaja.

“Pobit ću ti obitelj, kretenu hrvatski”, stoji u poruci koju je primio hrvatski nogometaš.



Ubrzo se i on oglasio.

“Ne smeta mi kada me ljudi vrijeđaju, to više govori o njima nego o meni. Međutim, ne mogu ostati miran kada se prijeti mojoj obitelji. Ne mogu i ne želim to prihvatiti. Odvratno”, poručio je Lovren.

Nije ovo prvi put da on i obitelj prolaze pakao.

Središnji branič Liverpoola objavio je u rujnu kako je opljačkan dok je spavao u svom stanu u Zagrebu.

“Istina je, sve su mi ukrali. Ništa nisam čuo. Čini se da su provalnici stavili nešto u moj stan kako bi me uspavali. Mogli su mi oteti djecu i ništa ne bih čuo”, ispričao je svojedobno Lovren.

Branič je dobio priliku iskupiti se za pogreške proteklog vikenda protiv Huddersfielda. Stavio ga je Jurgen Klopp u početni sastav, ali je osjetio zatezanje u natkoljeničnom mišiću pa je propustio susret.

Iz HNS su povodom toga priopćili da ipak nema govora o težoj ozljedi.

“U nedjelju je obavljen pregled magnetskom rezonancijom, pri čemu je nalaz bio uredan, što znači da se radi o istegnuću prvog stupnja. S obzirom na dijagnozu, Lovren će biti spreman za nastupe za približno tjedan dana te nije upitan za reprezentativno okupljanje”.