LOŠE ZAPOČEO GODINU: Borna Ćorić izgubio od korejskog vršnjaka i upisao četvrti poraz u nizu

Hrvatski tenisač, 20-godišnji Borna Ćorić porazom je započeo sezonu 2017., bolji od njega je u susretu 1. kola na ATP turniru u Chennaiju bio njegov vršnjak iz Južne Koreje Hyeon Chung sa 6:3, 7:5 nakon dva sata igre.

Ćorić je u prvom setu čak tri puta gubio servis, dok je on ostvario samo jedan “break”.

Nije slavio od kolovoza

U prva dva servis-gema u drugom setu Zagrepčanin je uspio spasiti čak sedam “break-lopti” Korejca, tri u prvom, a četiri u drugom navratu da bi kod rezultata 4-4 on oduzeo servis suparniku i stigao do servisa za poravnanje u setovima. No, u tom gemu je osvojio samo jedan poen, a Chung je nakon poravnanja na 5-5 osvojio i sljedeća dva gema u kojima je Ćorić uspio osvojiti još samo jedan poen.

Ćoriću je ovo četvrti poraz u nizu, a pobjedu nije ostvario još od osmine finala ATP “masters 1000” turnira u Cincinnatiju sredinom kolovoza kada je nadigrao Rafaela Nadala. Veći dio toga razdoblja nije niti mogao igrati zbog operacije koljena.

Čilić u 2. kolu protiv Kovalika

Ranije u ponedjeljak u 1. kolu Chennaija izgubio je i Nikola Mektić, njega je svladao Belgijanac Steve Darcis sa 6:2, 6:3.

Prvi hrvatski tenisač Marin Čilić postavljen je za prvog nositelja Chennaija pa je slobodan u 1. kolu, a suparnik u 2. kolu bit će mu Slovak Jozef Kovalik.