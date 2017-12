LOŠ POSAO DINAMA: Mamić ga htio Unitedu prodati za 20 milijuna, a na kraju Modri izgubili na njemu

Dinamo je sada otvorio mjesto za novog napadača, a on bi trebao biti Rijekin nogometaš Mario Gavranović.

Henriquez se može vratiti u Manchester, samo neka plate 20 milijuna eura, poručio je prije malo više od dvije godine tadašnji trener Dinama Zoran Mamić kada se pojavila priča da je Čileanac priveo svoj boravak na Maksimiru kraju.

Pad forme

Dinamo je iskoristio pravo prvokupa i platio milijun i pol eura Englezima i osigurao ostanak napadača. Međutim forma koju je pokazao u svoj prvoj sezoni među Modrima kada je zabio 29 golova naglo je pala pa je u sljedeće dvije i pol godine dao tek 19 golova.

¡Aporta todo tu talento a estos colores! ¡Bienvenido a los Rojinegros! #AngeloRojinegro 🔴⚫️ pic.twitter.com/bOER7ElDmp — Atlas FC (@atlasfc) December 27, 2017

To je i rezultirao njegovom prodajom meksičkom Atlasu i to navodno za milijun eura manje nego što su dali za njega. Najavljeni posao Meksikanci su potvrdili u srijedu navečer. Dinamo je sada otvorio mjesto za novog napadača, a on bi trebao biti Rijekin nogometaš Mario Gavranović.