LOŠ DAN ZA HRVATE U PARIZU: Karlović i Ćorić objasniti razloge ranog ispadanja s Roland Garrosa

Danas je bio loš dan za hrvatske tenisače na drugom Grand Slam turniru sezone, Borna Ćorić i Ivo Karlović nisu stigli do 3. kola Roland Garrosa. Ćorić je u dramatičnom meču poražen od Amerikanca Stevea Johnsona 2-6, 6-7 (8), 6-3, 6-7 (6), dok je Argentinac Horatio Zeballos svladao Karlović sa 7-6 (5), 7-6 (5), 6-3.

DRAMA NA ROLAND GARROSU: Hrvatski tenisači ispali, Borna Ćorić imao žutu minutu kao rijetko kad prije

Ćorić je posljednje dvije godine igrao u 3. kolu Roland Garrosa, no ovoga puta u tome ga je spriječio Amerikanac Johnson, 26. tenisač svijeta.

Bio je to dvoboj koji je lako mogao otići i na stranu Zagrepčanina koji je drugi i četvrti set izgubio u ‘tie-breaku’ i to nakon što je imao set lopte. Posebno će Borna žaliti za četvrtim setom, gdje je u 13. igri propustio prednost od 6-4.



Ćorić: Stalno sam bio u zaostatku

“Nakon prvih set i pol, gdje nikako nisam uspijevao uhvatiti ritam, u nastavku sam proigrao i to nije izgledalo loše. Najveći je problem što sam stalno bio u rezultatskom zaostatku i hvatao Johnsona. I onda ga uhvatim, pa napravim nekoliko pogrešaka u tie-breaku i izgubim set,” kazao je razočarani Ćorić.

Smatra kako je malo nedostajalo da meč ode u peti set.

“Moglo je sve lako otići i u odlučujući set da sam zadržao break viška kod 4-2. No, Johnson je jako čvrst, za svaki sam poen mogao puno raditi na terenu, a svaku je pogrešku znao kazniti. No, sve u svemu, izuzmemo li prvih set i pol, odigrao sam solidan meč. Dao sam sve od sebe, no danas jednostavno nije išlo,” rekao je na kraju Borna.

WOW! The contrast in emotions as Johnson beats Coric in four #RG17 pic.twitter.com/mC0wEQwIPT — Eurosport UK (@Eurosport_UK) May 31, 2017

Zeballos uzvratio Karloviću

Zeballos, koji je 65. tenisač svijeta uzvratio je tako Karloviću za poraz na Australian Openu ove godine, gdje je Ivo slavio u pet setova pri čemu 22-20 u petom setu.

“Zeballosova mi igra nikako ne odgovara. Obično mi odgovaraju ljevoruki igrači, no ne i on. Njegov servis mi je užasno neugodan, što se i vidjelo i danas jer sam valjda u jednom gemu stigao do izjednačenja. U našem posljednjem meču u Melbourneu sam igrao daleko bolje,” kazao je Karlović koji ove sezone nije igrao previše na zemlji.

U šest mečeva upisao je tri pobjede.

In a battle of combatants w/ the combined age of 70, the "youngster" 32yo Horacio Zeballos d [23] Ivo Karlovic 76(4) 76(5) 63. Faces Goff R3 pic.twitter.com/XTp3JOpSEB — Wilfy (@whitelinefervor) May 31, 2017

‘Sad slijedi trava, moj najdraži dio sezone’

“Imao sam problema s leđima. Nakon pobjede protiv Bautiste Aguta u 1. kolu turnira u Madridu, u idućem kolu protiv Dimitrova su me uhvatila leđa zbog čega nisam igrao na turniru u Rimu. Tek tri, četiri dana prije početka Roland Garrosa uhvatio sam kakav-takav ritam,” objašnjava.

Karloviću je ovo bio 12. nastup na pariškoj crvenoj zemlji. Najdalje je stigao prošle i 2014. godine kada je igrao u 3. kolu. za njega sada slijedi najdraži dio sezone.

“Poznato je da zbog svog stila igre najviše volim igrati na travi, pa ću to pokušati maksimalno iskoristiti. Igrat ću na turniru u Hertogenboschu i Halleu, pa uzimam tjedan odmora i onda slijede Wimbledon i američki Newport. Nadam se da će biti dobrih vijesti,” poručio je Karlović.