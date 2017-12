LOKOMOTIVI JE PREKIPJELO: ‘Medijska hajka i galama isplate se Hajduku, ove sezone nisu oštećeni ni za običan aut’

Lokomotiva je u prošlom kolu poražena od Hajduka na svom terenu, ali u klubu s Kajzerice nisu zadovoljni suđenjem

U toj su utakmici igrači Lokomotive dobili čak dva crvena kartona, ali niti jedan od njih nije bio sporan. Jan Doležal dobio je crveni karton u 51., a Lovro Majer u 81. minuti te direktor kluba s Kajzerice u njima ne vidi ništa problematično, ali muči ga nešto drugo:

“Ne mogu ništa reći protiv odluka o isključenju Doležala i Majera, obojica su zasluženo dobili kartone. No, problem je u kriteriju, jer za identične ili vrlo slične prekršaje, neki drugi igrači nisu bili kartonirani. Konkretno, Radošević je zaslužio žuti karton, pa onda i Ohandza kad je zabio rukom gol, ali nisu bili sankcionirani… To me smeta, takve stvari da je jednima nešto dopušteno, a drugima nije, kriterij bi morao biti isti za sve”, rekao je Božidar Šikić pa dodao:

I Cibalia oštećena

“Očito je da se medijska hajka i galama Hajduku još kako isplati! Pa Splićani ove jeseni nisu oštećeni ni za obični aut, a svi su drugi klubovi oštećeni. I koliko god ne opravdavam reakciju igrača Cibalije koji su se fotografirali s prekriženim znakom HNS-a, a HNS im je i te kako pomogao, toliko moram reći da su Vinkovčani načelno u pravu – Cibalia je doista bila jesenas drastično oštećena! Cibalia i Lokomotiva možda su pretrpjeli najviše štete zbog sudačkih odluka u dosadašnjem dijelu prvenstva. Galama i medijski pritisak daju rezultat, a onaj tko nema mogućnost tog pritiska, loše prolazi. Razvidno je da se suci plaše bilo što dosuditi protiv Hajduka, čak i one najočitije prekršaje. Problem kriterija ono je što me smeta”, dodao je direktor Lokomotive u razgovoru za Sportske Novosti.



Glavni sudac te utakmice bio je Mario Zebec iz Zagreba.