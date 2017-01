LJUTITI CRO COP ODGOVORIO ZLIM JEZICIMA: ‘Krv sam pišao tijekom ovih priprema…’

Hrvatski majstor borilačkih vještina Mirko Cro Cop Filipović u podužem se postu na svom Facebooku osvrnuo na dane koji su iza njega.

Kao što je poznato u subotu je osvojio Rizinov Grand Prix pobjedama nad Estoncem Barutom i Irancem Amirom Aliakbarijem.

“To whom it may concern… iako se ono što ću napisati odnosi na cijelu karijeru osvrnut ću se samo na ovo posljednje poglavlje moje karijere. Još za vrijeme priprema za Rizinov GP bio sam meta otrovnih i zlih jezika, podcjenjivanja, omalovažavanja, naslova novinskih koji nemaju veze sa onim što sam rekao i istinom. Ali to nije bitno, bitno da se piše i da je broj pregledanih članaka što veći. Korektnost? Profesionalnost? Etika? Što je to?

Proglašavati me ‘underdogom’, davati prednost i favorizirati moje protivnike je ok. Stvarno je. Na kraju i ja bi dao prednost 35-godišnjaku u naponu snage naspram 43-godišnjaku. I to je ok. Ali izmišljati, stavljati mi u usta rečenice koje nikada nisam rekao, nazivati me klošarom i to nakon jedne za mene posebne večeri je, da budem blag, ispod svakog nivoa. A zašto? Da bi se nekog privuklo da klikne na članak. Pa jel to vrijedno toga?”, stoji između ostalog u Filipovićevom obraćanju fanovima. Cijeli post pročitajte ispod.