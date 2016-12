VELIKI SKANDAL ‘FOOTBALL LEAKS’ TRESE NOGOMET : I Modrić pod istragom vlasti zbog utaje poreza!

Luka Modrić je, poput većine svojih suigrača u madridskom Realu, pod istragom španjolskih vlasti zbog utaje poreza. Kapetan hrvatske reprezentacije je prema optužbama izbjegao plaćanje poreza na prihod od marketinških prava za 2013. i 2014. godinu.

Lice najboljeg hrvatskog nogometaša našlo se na naslovnici El Munda u utorak.

Španjolski list dio je europske skupine koja u akciji Football Leaks otkriva porezne prijevare i prljave transfere u svijetu nogometa.

Istragom su, uz Modrića, iz Reala obuhvaćeni Cristiano Ronaldo, Pepe, Conetrao, bivši igrači Casillas, Özil, Raul, Xabi Alonso i trener Jose Mourinho.



Hrvatski nogometaš je preko luksemburške tvrtke izbjegao prijaviti dio prihoda u razdoblju od dvije godine.

Esta es la portada de @elmundoes de hoy martes 6 de diciembre. Luka Modric es el siguiente objetivo de #FootballLeaks pic.twitter.com/JRnMcJpXGx — El Partidazo de COPE (@partidazocope) December 5, 2016

FOOTBALL LEAKS – Hacienda le abrió investigación por sus declaraciones de 2012 a 2014. Su empresa se llama como… https://t.co/IUcMQJhha8 — ramon valdez (@ramonvaldz) December 6, 2016

Sa suprugom osnovao tvrtku u Luksemburgu i nazvao je po sinu

Otkako igra u madridskom Realu, Luka Modrić je koristio tvrtku u Luksemburgu koju ima u vlasništvu sa suprugom Vanjom, nazvanu Ivano SARL, prema sinu. Samo četiri mjeseca po dolasku u Madrid, piše El Mundo, Luka Modrić je prenio svoja marketinška prava na tu tvrtku. Korporativni porez u Luksemburgu može biti smanjen na samo jedan posto, dok je u Španjolskoj 30 posto, a prema sadašnjim, strožim kriterijima, raste čak do 51 posto.

Poreznici su u siječnju ove godine počeli istraživati Modrića zbog izostanka marketinških prihoda od 2012. do 2014. godine.

Poslovanje se odvijalo prema istom scenariju kao u slučaju Cristiana Ronalda i Josea Mourinha, koji su klijenti portugalskog menadžera Jorgea Mendesa, iako Modrićev novac nije završio ni na Britanskim Djevičanskim Otocima, ni u Irskoj, ni na Novom Zelandu, što je slučaj s Ronaldom i Mourinhom.

Sav novac dospio bi na račun tvrtke Ivano SARL, koja je osnovana 20. prosinca 2012., a nakon toga na račune raznih fondova. Modrić je 27. kolovoza iste godine potpisao prvi ugovor s Realom, ali tu nije navedena tvrtka na koju ide zarada od marketinških prava. Modrić se u nekoliko sljedećih mjeseci raspitivao kod specijaliziranih tvrtki kako bi izabrao najbolju poreznu opciju. Na kraju je izabrao tvrtku Atoz Tax Advisors.

Prihod šest milijuna eura

U tvrtki Ivano SARL Modrić je bio jedini dioničar, a početni kapital iznosio je 3,6 milijuna eura. Na kraju 2013. godine popeo se na 4,5 milijuna, dok je do kraja 2014. skočio na šest milijuna. Zarada je dolazila od Modrićevih ugovora s Nikeom i Realom, koji je do ove godine Luki godišnje plaćao 1,5 milijuna eura za prava na korištenje njegova lika. No, Modrić za to nije plaćao porez u državi u kojoj ima prebivalište, a to je Španjolska.

U njegovoj poreznoj prijavi za 2013. i 2014. Modrić nije prijavio ništa u rubrici “marketinški prihodi”, iako je španjolskim poreznicima prijavio postojanje tvrtke Ivano SARL sa sjedištem u Luksemburgu s ukupnim kapitalom od 14 milijuna eura.

I u Engleskoj je imao problema s poreznicima

Ovo nisu prvi Modrićevi problemi s financijskim istražiteljima. Dok je igrao u Tottenhamu, teretilo ga se za pola milijuna funti neplaćenog poreza u 2009. i 2010. godini.

U Hrvatskoj isplaćivao Mamića

Modrić je i u Hrvatskoj imao problema s financijskim malverzacijama.

Kao i Dejan Lovren, bio je na ispitivanju u USKOK-u zbog istrage da je preko svog računa “prao” dio novca i isplatio ga Zdravku Mamiću koji se tereti da je iz Dinama izvlačio milijune, zbog čega je i podignuta optužnica.

Razgranata cijela mreža

Afera Football leaks otkriva umreženost igrača, menadžera i offshore tvrtki koje raznim financijskim malverzacijama imaju za cilj izbjeći plaćanje poreza.

Tako se Cristiana Ronalda tereti za čak 150 utajenih milijuna, Mourinha za 12, dok su Pepe i Coentrao utajili sedam milijuna eura poreza.