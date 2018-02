LEGENDI ROME NIMALO SE NE SVIĐA DANAŠNJI NOGOMET: A ima i urnebesan odgovor na pitanje – Messi ili Ronaldo?

“Neymar je primjer prevelike cijene, previše je dati 250 milijuna eura za jednog igrača, to jednostavno nije realno”, smatra Totti

Tko je bolji, Messi ili Ronaldo? Pitanje je to oko kojeg se nogometni fanovi diljem svijeta spore već godinama. Svoje mišljenje dale su i brojne nogometne legende, ali i sadašnje zvijzde. Posljednji u nizu koji je odgovorio na ovo pitanje, legenda je Rome, Francesco Totti.

‘Nemojte reći Ronaldu’

I učinio je to na vrlo komičan način:

“Stvarno mi se više sviđa nogomet kakav je bio godnama unazad. Ovo danas je ludilo. Nogomet se uistinu promijenio od mojih vremena do danas. Više volim on romantični nogomet od prije, danas je sve samo posao”, rekao je Totti pa dodao:



“Postoje igrači poput Ronalda i Neymara, ali recimo Neymar je primjer prevelike cijene, previše je dati 250 milijuna eura za jednog igrača, to jednostavno nije realno. Ali Messi je broj jedan, samo nemojte to reći Ronaldu”, izjavila je legenda Rome na Dubai International sportskoj konferenciji, a prenosi Four Four Two.