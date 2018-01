LEGENDE O EURU I KAUBOJIMA: ‘Bio sam 3-4 godine mlađi 2009. i bilo mi je izrazito teško. Mogu misliti kako je njemu’

Hrvatski rukometaši u nedjelju od 20:30 igraju s Islandom, a glavno je pitanje kako će izbornik zamijeniti Duvnjaka.

Legendarni hrvatski rukometaši Petar Metličić i Ivano Balić stali su pred novinare na splitskim Gripama gdje su se našli u povodom promocije projekta njihove akademije. Tom prilikom progovorili su o Europskom prvenstvu koje je u tijeku.

“Mislim da je bilo sasvim pristojno. Pogotovo za prvu utakmicu. Mislim da je problem u toj utakmici bio više psihološke naravi. Koreju smo 2009. jedva pobijedili. Srbija nije naš nivo, ali je tu uvijek strah jer je prva utakmica. Na kraju je dobro ispalo osim ozljede Duvnjaka. Tužni smo i razočarani, ali nema vremena za plakanje. I bez njega imamo kvalitetnu ekipu koja se može boriti za medalju”, kazao je Metličić.

Tko umjesto Duvnjaka

“Može li ga Cindrić zamijeniti? On nije sporan. Problem je gledajući prvu utakmicu je da on igra na lijevom beku. Mi moramo pronaći lijevog beka. Bez toga ćemo imati problema. Sad će se pokazati tko će ga nadoknaditi. Hoće li to biti Karačić i Cindrić tek ćemo vidjeti. Oni imaju kvalitetu”, dodao je. Slijedi utakmica s Islandom.



“Ako ne budemo protiv obrane 6:0 imali igrača poput Stepančića bit će nam teško. Sigurno da imamo problema. Dule fali…Stepančić? Nadamo s da će tako i nastaviti pogotovo će morati još više dati nakon ovoga”, poručio je. Osvrnuo se i na povratak Igora Vorija.

“Bio sam 3-4 godine mlađi 2009. i bilo mi je izrazito teško. Mogu misliti kako je njemu sada s 37 godina. Ne znaš koji plan Lino ima. On sigurno može pomoći, ali 60 minuta svaki drugi dan… Vjeruje m da je Marić sigurno ući u ekipu. Lino ima kombinaciju. On misli 100 koraka unaprijed. Ima neku tajnu koju će otkriti….Dobro je što svaki krug može mijenjati dva igrača”, smatra Metličić.

Lino ima plan

Balić također misli da izbornik ima plan za sve.

“Sve je predvidio. Sigurno ima u planu nešto kad je Buntića prijavio. Ne znam kako misli zamijeniti Duleta. Vjerojatno će Karačić i Cindrić više igrati lijevog vanjskog. Cindrić? Za mene je on najbolji igrač kao što je nedavno i objavljeno. Puno je napredovao. Vardaru je donio Ligu prvaka. Samo da ostane zdrav”; rekao je Balić. Istaknuo da za njega nije sporno što je Červar u reprezentaciju pozvao većinom starije igrače.

“Zbog toga su malo sporiji, ali su izgledali čvršće u obrani. Ne brine što nema puno mladih. Teško je igrati dom s mladim igračima. Možda je bolje što se na to odlučio”, smatra legendarni rukometaš.

“Favoriti? Nijemci, Danci, Francuzi, Norvežani, mi… Švedska me malo iznenadila. Mislio sam da će biti bolji…..”, izjavio je Balić te je otkrio da se nije čuo s Duvnjakom.

“Čovjeku koji se ozlijedi najviše treba mir. Znam to iz vlastitog iskustva”, završio je.