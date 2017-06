LEGENDARNI KLUB PRED VELIKOM ODLUKOM: Hoće li snovi o kupovini talijanske zvijezde minirati Kalinićev transfer?

Pogonjen kineskim kapitalom, razbudio se uspavani europski velikan Milan, nakon madridskog Reala najuspješnija europska momčad sa sedam naslova prvaka. Kako pišu talijanski mediji, Milan bi ovog ljeta rado u svoje redove doveo Andreu Belottija, sjajnog mladog napadača Torina.

Belotti u ugovoru s klubom ima odštetnu klauzulu od 100 milijuna eura, ali vjeruje se da bi ga Torino pustio i za 80 milijuna. Taj iznos bio bi rekordan za obje strane u ovom transferu, najveća cijena koju bi Milan platio i naveća zarada za Torino u povijesti.

Za sada rekord u Milanu ima transfer Portugalca Ruija Coste kojega su “rossoneri” 2001. Fiorentini platili tada astronomskih 42 milijuna eura.

No, što to sve znači za prelazak Nikole Kalinića iz Fiorentine u Milan? Hrvatski napadač proteklih je dana bio najspominjaniji kad je riječ o klubu iz San Sira. Fiorentina za njega traži 30 milijuna, a to je iznos koji su pokušavali smanjiti u Milanu.

Ali, ako dolazi Belotti, postavlja se pitanje o logičnosti Kalinićevog dolaska. Očito je hrvatski napadač “b varijanta” ako se ne ostvari mega-transfer s Belottijem u glavnoj ulozi, što je prva Milanova želja.

Kad je riječ o Belottiju, računica je ovakva: Milan bi za posudbu ovog igrača prvo platio 20 milijuna eura, a zatim bi sljedeće sezone uplatio i ostatak od 60 milijuna.