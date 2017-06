LEGENDARNI KAPETAN VATRENIH UOČI UTAKMICE GODINE: ‘Real ima veću klasu, ali od Juventusa nitko nije bolji u jednoj stvari’

Bivši kapetan hrvatske reprezentacije i zamjenik glavnog tajnika FIFA-e Zvonimir Boban (48) rekao je uoči finala Lige prvaka kako Real Madrid ima više klase, ali da je Juventus motiviraniji.

“U Real Madridu je veća klasa i tehnički je bolji no Juventus je motiviraniji i taktički bolji. Filozofija Real Madrida je umjerena na napad, dok Juventus više pažnje usmjerava obrani, premda su te razlike minimalne”, rekao je Boban u razgovoru za talijanske novine “La Gazetta dello Sport”. Finale Lige prvaka igra se u subotu 3. lipnja u Cardiffu.

Boban, prvak Europe s Milanom 1994., smatra kako je Real Madrid posebno opasan iz protunapada.

“Ne trebaš im ostaviti prostor da budu opasni jer su puno bolji iz protunapada. Također su opasna i ubacivanja lopte na Cristiana Ronalda jer on brži od obrambenih igrača i dolazi u poziciju za gol, nesumnjivo je istinski napadač”, rekao je nekadašni vezni nogometaš.



Smatra kako je trener Zinedine Zidane uspio uspostaviti dobru vezu sa svojim igračima.

“Teško je razumjeti njegove taktičke ideje, no to je možda njegova osobina. On je shvatio da odlične igrače ne treba maltretirati”, rekao je Boban.

“Kod Juventusovog trenera Massimiliana Allegrija mi se sviđa da i kada mijenja način igre, uvijek postoji vidljiv identitet njegove igre. Uspio je prilagoditi se karakteriskima igrača koje ima te ih uklopiti u jednu od najboljih ekipa na svijetu. Osim toga Juventusovi igrači znaju čitati igru, za razliku od nogometaša drugih klubova”, dodao je.

Osvrnuo se i na napadački dvojac talijanskog prvaka Paula Dybalu i Gonzala Higuaina.

Zvonimir Boban: RM tiene más clase y técnica, pero Juve tiene más motivación y es mejor tácticamente. Filosóficamente RM es más ofensivo pic.twitter.com/IRjDsnlv9i — RealEspartaβ (@RealEspartaB) May 31, 2017

“Dybalu je ugodno gledati iako još uvijek nije razvio svoj ogromni potencijal, no bit će prvak u budućnosti. Higuain je, pak, potcijenjen. Također svojom krivnjom. Imao je limitiranu osobnost, no sada je spreman za Ligu prvaka”, izjavio je Boban.