LEGENDA YU TENISA: ‘Ivanišević mi je skupljao loptice, a zauvijek će se pamtiti ono što sam napravio McEnroeu’

Legendarni srpski tenisač Slobodan Boba Živojinović prisjetio se u razgovoru za televiziju O2 nekih zanimljivosti iz svoje karijere.

Za početak u nevjerici je dočekao informaciju da je prošlo 30 godina od njegove egzibicije s Borisom Beckerom na beogradskoj Marakani.

“Taj će mi meč iz nekoliko razloga ostati u sjećanju. Prvi put se takva egzibicija igrala na ovim prostorima. Becker i ja smo bili partneri u parovima i prijatelji i bilo mi ga je zadovoljstvo ugostiti. To je bila moja ideja jer sam želio da naša publika vidi zvijezdu poput njega”, kazao je nekadašnji tenisač.

Otkrio je i da taj sport u vrijeme kad je počinjao nije bio popularan u državi i da mu je profesor tjelesnog u vrijeme dok je već bio juniorski državni prvak poručio da ‘ide u ped*re’, kad je doznao čime se bavi.



Poslije njega na jugoslavenskoj teniskoj sceni pojavili su se, inače, Goran Ivanišević i Goran Prpić. “Ivanišević mi je skupljao loptice 1985. protiv Australije”, otkrio je.

U Srbiji, ali i općenito u teniskom svijetu, dosta se u posljednjih godinu i više dana govori o načinu ishrane Novaka Đokovića. U potpunosti je izbacio meso iz prehrane i neki su u tome vidjeli razlog pada.

“Da sam se hranio kao on bih ili bio bolji od 19. na ATP-u? Apsolutno da. Ja sam jeo pola janjeta prije izlaska na teren”, ispalio je.

Prisjetio se potom i antologijske scene s Australian Opena 1985. kada je tijekom meča s Johnom McEnroeom jeo sendvič (video od 1:16:00).

“On je vrlo pametan sportaš. Nema šanse da u tako dugim mečevima tenisač cijelo vrijeme bude koncentriran. Kad je osjetio da sam preuzeo kontrolu htio me ohladiti. Ja sam to odmah skužio. Otišao je do suca kako bi se nešto žalio, a ja, kao netko tko je odrastao ne beogradskom asfaltu, nisam želio biti dio predstave. Otišao sam s terena, uzeo sendvič, a neki Australac htio mi je dati šampanjac. Fascinanto je kakav sam pljesak dobio, ali i energiju. On je bio u čudu. Rekao mi je da ću mu platiti zbog toga”, prisjeća se Živojinović i nastavlja.

“Otišao sam potom kod suca i rekao mu da mi prijeti. To je bio kraj. Peti set ej završio 6:0. Posljednji return mu je otišao preko stadiona. Poslije meča nije se pojavio na konferenciji za novinare pa je dobio tri mjeseca zabrane igranja”, završio je.