LEGENDA REALA UPOZORAVA ŠPANJOLCE: ‘Mandžukić? Taj može trčati tri dana i tri noći’

Uoči finala Lige prvaka između Real Madrida i Juventusa gotovo svi svjetski mediji prisjećaju se njihovog obračuna iz 1998. u Amsterdamu.

Juventus je bio favorit. Bilo je to njihovo treće finale zaredom, dok je Realu to bilo prvo otkako sen Kup prvaka preimenovao u Ligu prvaka. Madriđani su na kraju slavili golom Predraga Mijatovića te su po sedmi put u povijesti postali prvaci Europe.

Razlog je zbog kojeg je crnogorska legenda posljednjih dana u središtu pažnje.

U razgovori za španjolski As osvrnuo se na predstojeće finale, a govoreći o Juventusu dotakao se i Marija Mandžukića.



“Najopasniji je Higuain. Odličan je golgeter i u izvrsnoj je formi. Sazrio je i mogao bi biti igrač odluke. Dybala je klasa, ali nije ‘kiler’, međutim odlično reagira. Djeluje nezaustavljivo. Znamo kakav je Mandžukić igrač i iz dana kada je igrao u Španjolskoj. Riječ je o napadaču, koji trenutno igra u veznom redu. Sposoban je trčati non-stop tri dana i tri noći, a treba napomenuti da uz to nije zaboravio zabijati golove. Ta trojica igrača su jako opasni. Riječ je i miksu mladosti i iskustva”, kazao je Mijatović.

Prijestio se i jedne anegdote vezane u ‘njegovo’ finale.

“Sjećam se da nam je u hodniku kod svlačionica prišao Šukerov prijatelj. Ne znam kako, ali htio se fotografirati s nama. Tada nije bilo mobitela s kamerama. U jednom trenutku pojavio se Juventusov vratar Peruzzi i taj mu je momak rekao. ‘Možel li nas fotografirati?’. I on je to napravio. Tada sam shvatio kakav je to fenomen. Ne znam kako bih ja reagirao da je mene netko to upitao nakon što sam upravo izgubio u finalu”, prisjetio se Crnogorac.