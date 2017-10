LEGENDA OTKRILA TAJNU RONALDOVA USPJEHA: ‘Zašto je postao puno bolji igrač od Rooneya?’

Kada je Wayne Rooney 2002. debitirao u dresu Evertona svi su postali svjesni o kakvom se talentu radi.

Potvrdio je on njega na Europskom prvenstvu 2004. nakon kojeg je prešao u Manchester United.

Tamo je godinu dana ranije iz Sporting Lisabona stigao Cristiano Ronaldo, još jedan izuzetno talentirani klinac.

Njihov razvoj nekoliko je sezona tekao paralelno i malo tko je mogao reći tko je bolji. No, u jednom trenutku Portugalac je napravio nevjerojatan iskorak da bi potom postao jedan od najboljih u povijesti.



S njima dvojicom niz je godina svlačionicu dijelio legendarni nizozemski vratar Edwin van der Saar. Progovorio je Nizozemac u razgovoru za Four Four Two o tome zašto je Portugalac postao jedan od najvećih, odnosno koja je tajna njegova uspjeha.

“Obojica su davali sve od sebe na travnjaku, ali Cristiano je napravio iskorak. Ronaldo je izvan travnjaka detaljno bio usredotočen na sve, poput propisnog odmora i rada na tijelu. Isto tako poslije treninga često bi vježbao slobodne udarce”, otkrio je i nastavio.

“Došao bi mi i rekao ‘Edwine, možeš li stati na gol?’. Rekao bih mu da sam star i da bi bilo bolje da zamoli nekog od mlađih vratara, ali inzistirao je da to budem ja jer je baš želio meni zabiti. Zezao bih ga i govorio mu da mi neće zabiti te da bi zbog samopouzdanja slobodnjake trebao pucati rezervnom vrataru. To bi ga iznerviralo pa bi mi dogovorio: ‘Ne, ne. Ti moraš stati na golo”, prisjetio se Van der Saar.

Na kraju bi Nizozemac popustio pa je Ronaldo brusio tehniku protiv jednog od najboljih vratara ikad.

“On je odličan momak. Njegova medijska slika nema veze sa stvarnošću”, završio je.

Ronaldo je trenutno na putu osvajanja pete Zlatne lopte čime će se izjednačiti s Lionelom Messijem.