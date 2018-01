LEGENDA ODUŠEVLJENA PREDSTAVOM KAUBOJA: ‘Ovo je zaista bilo odlično. Duvnjak? Ako se to pokaže istinitim vijest nije nimalo dobra’

Hrvatska je svladala Srbiju s 10 golova razlike u svojoj prvoj utakmici na EP-u.

Hrvatska rukometna reprezentacija oduševila je na otvaranju Europskog prvenstva. U prvoj utakmici grupne faze slavili su protiv Srbije 32:22. Od samog početka susreta izabranici Line Červara nisu ispuštali prednost, a ključni trenutak dogodio se krajem prvog poluvremena kada su se odcijepili na +5. U drugom su nastavili igrati u istom ritmu te su došli do uvjerljive pobjede.

DRAMA NAKON POBJEDE – DUVNJAK IZNESEN S TERENA, JE LI ZAVRŠIO NASTUP NA EURU? ‘Možemo očekivati loše vijesti’

“Kad bismo tražili sitnice koje bi trebalo popraviti onda bi rekli da tražimo idealno jer ovo je zaista bilo odlično. Svi su igrali fantastično. I u napadu i u obrani, i taktički i u pripremi utakmice tako da sam prezadovoljan onime što su pokazali”, prokomentirao je susret za Net.hr proslavljeni hrvatski rukometaš Nikša Kaleb.



FANTASTIČAN START KAUBOJA: Hrvatska pregazila Srbiju s čak +10 u krcatoj Spaladium Areni! Ozlijeđenog Duvnjaka iznijeli s terena

Tijekom prvog poluvremenu Červar je u jednom trenutku bio ljut igrom obrane.

Pogledaj fotogaleriju

Obrana

“U jednom trenutku je prigovarao Štrleku što nije više zatvarao prostor, međutim to je ono traženje idealnog. Smatram da uopće nije bilo potrebe biti nervozan ili tražiti dlaku u jajetu jer nismo mogli pobijediti Srbiju u prvih pet minuta ili u prvih pet minuta voditi deset razlike. Jednostavno igrači su odigrali cijelu utakmicu na visokoj razini i tražili su prednost što se kaže zrno po zrno”, dodao je zlatni iz Portugala i Atene.

BIJES U SRPSKOM TABORU: ‘Ovo je bila katastrofa! Toliko sam se iznervirao da nemam što reći’

“Teško je u ovakvoj utakmici istaknuti jednog pojedinca. Kad se pogleda kako je obrana funkcionirala i koliko su bili igrači pokretljivi koliko su jedan drugome pomagali u obrani onda je teško izdvojiti jednoga. Čini mi se da je Mirko bio odličan na golu, u obrani su svi zadovoljili, a u napadu su možda Štrlek i Cindrić za nijansu možda dali više”, smatra Kaleb.

JAVILI SE HRVATSKI JUNACI: Pobjeda je ostvarena uz huk nevjerojatnog Spaladiuma, okrećemo se Island

Ono što je pokvarilo veličanstvenu predstavu Kauboja je ozljeda kapetana Domagoja Duvnjaka na samom kraju susreta.

Duvnjak?

“Koliko sam i ja saznao navodno mu je pukao list, napominjem navodno. Ako se to pokaže istinitim vijest onda nije nimalo dobra. Činjenica jeste da on za razliku od Cindrića na ovoj utakmici više igrao i obranu i napad. Isto tako ne može se nikome prigovoriti zašto nije izašao ranije. Zvali su ga da izađe s klupe da izađe, a on je tražio još jedan napad i on je nažalost bio koban. Što se tiče zamjene imamo Karačića i Cindrića u napadu, a tko bi ga mogao zamijeniti u obrani treba vidjeti što je izbornik planirao za drugi krug. Je li planirao njega u drugom krugu odmarati i povući nekoga od zamjena. No, teško je sada o tome govoriti”, poručio je.

Ovim putem posebno je pohvalio atmosferu u Spaladium Areni, ali se i osvrnuo na mrlju odnosno zviždanje tijekom intoniranja himne Srbije.

“Odigrao sam jakom puno utakmica pred velikim brojem ludi i ogromnom publikom, ali ipak je atmosfera u Splitu nešto posebno. Sredinom prvog poluvrmena je bilo nervoze, ali bilo je to dobro navijanje. Fućkanje himnoj? To su jednostavno situacije iz prošlosti i naših međusobnih odnosa. Nažalost iskreno mi je žao da ipak nakon toliko godina ne pokažemo malo sportskog poštovanja prema suparniku”, završio je Kaleb.

Hrvatska sljedeću utakmicu igra protiv Islanda u nedjelju, a dva dana potom sa Švedskom.