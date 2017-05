LEGENDA O RASPLETU SEZONE: ‘Dinamo je u ‘slučaju Soudani’ izgubio obraz, a Rijeka će uzeti i Kup!’

Slavni hrvatski nogometaš Josip Skoblar, koji je svojedobno, igrajući za Marseille bio Zlatna kopačka s 44 postignuta gola u jednoj sezoni, svoje trenersko iskustvo, veže za Rijeku, Dinamo, Hajduk… U razgovoru za službenu stranicu Prve HNL, Skoblar je ovako prokomentirao rasplet prvenstva:

“O prvacima Rijeci sve najljepše. Kazati da su to postali zasluženo zvuči preskromno. Išlo im je u prilog to što Dinamo i Hajduk nisu pravi. Najviše ipak to što je Dinamo u Maksimiru izgubio upravo od Hajduka (0:2) onda kad nije smio”.

Skoblar zamjera Dinamu ponašanje u “slučaju Soudani”.

‘Dinamo je u slučaju Soudani izgubio obraz i utakmicu’

“Postupili su kao mali klub na sve moguće načine spašavajući Soudanija, makar njegov prijestup u susretu s Lokomotivom nije bio za crveni karton nego za ‘zatvor’, a sudac mu nije pokazao ni žuti. Smiješno. Na kraju su pukli zbog svega toga, gubeći i obraz i utakmicu. Gaf je kažnjen”, kazao je Skoblar i dodao:



“Rijeka se ne bi bunila da je neki njen ‘Soudani’ amnestiran poslije krampona u suparnikovu natkoljenicu. Otrpjela je tri utakmice kazne Andrijaševiću radi verbalnog delikta, što je valjda bilo prestrogo.”

I Skoblar u riječkom povijesnom uspjehu najviše ističe ulogu trenera Matjaža Keka.

“On je vođa čvrte ruke, najprije je strah u kosti utjerao svojima, onda svim ostalima! Tako nešto u Dinamu nije moguće, jer se za sve pita Mamića. Meni ne bi dirigirao, radije bih se potukao. Doduše, sada baš i ne bih jer je fizički jači, možda bih ga mogao srediti na prijevaru”, našalio se Skoblar.

‘Rijeka izgleda prvorazredno’

Komplimenti Riječanima dolase za svih strana.

“Rijeka izgleda prvorazredno, napada izravno, okomito, pred protivnička vrata stiže u tri poteza! Igra organizirano, disciplinirano, čvrsto u bloku. U Rijeci presuđuje momčad, a u Dinamu se stalno najavljuje ‘sad će odlučiti ovaj, sad onaj… a ne odlučuje nitko i propadaju bodovi”, kazao je bivši igrač i trener momčadi s Kvarnera uvjeren da će Riječani u dvoboju s Dinamom 31. svibnja osvojiti dvostruku krunu.

“Prvaci su, imaju samopouzdanja, nosi ih atmosfera, tako da je za očekivati da će osvojiti i kup”, dodaje Skoblar.