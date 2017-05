LEGENDA BIJELIH BEZ DLAKE NA JEZIKU: ‘Pred Rijekom je utakmica istine. Opravdano drhte od Hajduka, a evo i zašto’

Legenda Hajduka i bivši napadač Rijeke Tomislav Erceg progovorio je o nadolazećem Jadranskom derbiju, koji bi se mogao pokazati ključnim u borbi za naslov prvaka.

Naime, preporođeni Hajduk eventualnom bi pobjedom ili remijem u potpunosti vratio Dinamo u utrku za prvo mjesto.

“Rijeka opravdano strahuje do Hajduka. Dolazi momčad koja igra zrelo, koja je u Maksimiru pomela Dinamo 2:0, koja će se postaviti čvrsto i ambiciozno, gledajući samo sebe. Naravno da je to za Rijeku ključnih 90 minuta. Utakmica istine! Do prošle subote mislio sam da joj ne gine naslov prvaka, ali je uspjela izgubiti u Kranjčevićevoj i sve zakomplicirala. Pa sada drhti. Ja bih dodao da je to utakmica istine i za Hajduk, koji želi potvrditi da pet pobjeda zaredom nemaju veze sa slučajnošću”, rekao je Erceg u razgovoru za službenu stranicu Prve HNL.



Dodao je i kako Riječani nisu smjeli dopustiti poraz u 92. minuti od Lokomotive te je rekao da je moguće da su pali u formi.

“Nije jednostavno izdržati 31 put bez poraza, po zakonu velikih brojeva padneš na 32. ispitu. Moralo se i to dogoditi. Nezgodno je što se dogodilo u najgorem trenutku”, kazao je te dodao da je Dinamo opet u igri ‘ni kriv ni dužan’.

“Ne pokazuje ništa posebno. Usprkos podbačajima opet je tu, u điru za titulu”, izjavio je nekadašnji napadač.

Kada je u pitanju Hajduk rekao je kako se puno ozbiljniji i da se vidi ruka Joana Carrilla.

“Nije to kao kod Pušnika, pretjerana priča iza koje se ne nalazi skoro ništa. Carrillo je učinio mnogo. Sve je plod igre”, rekao je i poentirao.

“Hajduk se dugo tražio i napokon našao”.

Osvrnuo se i na činjenicu da će Rijeka biti bez Franka Andrijaševića u Jadranskom derbiju.

“To je osjetni hendikep pogotovo jer je zabio 14 golova. Međutim, riječ je o izvrsnoj klapi, spremnoj i sposobnoj, iskusnoj, u njenim redovima nema poletaraca. Vjerojatno je problem što ti igrači praktički ništa nisu osvojili. Fali mentalitet pobjednika, nije to nevažno”, rekao je Erceg za službenu stranicu Prve HNL.