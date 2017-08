LEGENDA OGORČENA ZBOG COUTINHA: ‘Ovo se pod hitno mora napraviit kako se ovakve stvari ne bi ponavljale’

Ljetni prijelazni rok gotovo u pravilu vuče kontroverze. Ništa drugačije nije niti sada.

Jedna od najvećih saga ovog ljeta, ona oko transfera Philippea Coutinha iz Liverpoola u Barcelonu do ponoći bi se trebala završiti.

Ova priča već nekoliko tjedana i ima gorak okus jer Brazilac odbija igrati za Liverpool iza kojeg su tri prvenstvena kola i kvalifikacije za Ligu prvaka.

Sir Alex Ferguson prokomentirao je ovu situaciju na Uefinom trenerskom forumu te je predložio što bi trebalo napraviti da se u budućnosti spriječe slični scenariji.



“Jak menadžment je ključan u ovim situacijama. Dio trenerskog posla je naučiti igrača odgovornosti. Očito, u nekim slučajevima, toga je sve manje. To je razočaravajuće kao u slučaju Liverpoola. Puno su toga napravili da Coutinho postane igrač kakav je danas. Zbog toga je sve to žalosno, ali morate se nositi s tim. Ovako dug prijelazni rok međutim ne pomaže. Da je završio u srpnju Coutinho bi nastavio igrati i to bi već bila prošlost. Nikada ne bi došlo do ovakve situacije”, kazao je Ferguson i nastavio.

“Stoga bi bilo dobro da se prijelazni rok okonča prije početka sezone tako da svi znaju koje igrače imaju na raspolaganju i ne čekaju da vide što će se dogoditi”, poručio je legendarni Škot.