LADIĆ JOŠ ČEKA UPLATU: ‘Bojim se opstrukcije, već rade na tome, svašta se može očekivati iz Maksimira’

Bivši vratar Dinama Dražen Ladić nedavno je dobio presudu protiv kluba čije je boje branio od 1986. do 2000. godine.

Epilog je to suđenja koje je trajalo preko 15 godina. Iako je Zdravko Mamić najavio da će mu Dinamo isplatiti novac, Ladić smatra da će biti problema oko toga.

LADIĆ ZA NET.HR O PRESUDI: ‘Imao sam osjećaj da me Dinamo želio prevariti. Sad vjerujem Mamiću da će mi uplatiti 7,5 milijuna kuna’

“Ja sam u desetak dana dospio u središte javnosti zbog Zdravka Mamića koji je na spektakularan način najavio blokadu Dinama, iako su svi sve znali. Taj se dug popeo na respektabilan iznos, a tko je za to kriv neka gledatelji prosude. Ja nisam imao izbora jer ljudi iz kluba nisu imali razumijevanja da mi isplate dug”, rekao je Ladić u emisiji Presing N1 televizije.



“Novci još uvijek nisu na mom računu. Jedno se govori, a iza zavjese se radi nešto drugo. Mislim da Dinamo koristi sve mogućnosti, ali nemoj jedno pričati javno, a drugo potajno raditi. Mislim da će Dinamo tražiti odgodu ovrhe na što ima legitimno pravo, ali bilo bi fer da se o tome onda ljudi iz kluba izjasne”, dodao je i nastavio.

“Ako ste pažljivo gledali, direktor Svetina je izjavio da su predvidjeli taj rashod i na nema nikakvih problema za poslovanje kluba. Ali i prije deset dana su rekli da će novac isplatiti, ali nisu, tako da se svašta može očekivati iz Maksimira”, rekao je Ladić.

Rekao je i kako po njemu nije u redu da se Dinamo služi opstrukcijama.

“Dolaze signali iz Dinama da se tako radi. Sigurno je da će javnost imati materijala u sljedećim tjednima. To je do sada bio njihov modus operandi, a i sama činjenica da je sve trajalo 16 godina ide u prilog tome”, rekao je.

Upitan je i tko je dogovoran za njegov slučaj, Mamić, Barišić?

“Odgovorni su ljudi koji su odgovorni i za stanje u klubu”, kazao je.

O odnosu s Mamićem kazao je da hrvatska javnost zna sve.

“Kada sam bio izbornik mlade reprezentacije da je bilo razilaženja oko stavova, ali nemam ništa protiv njega, ali ja imam svoje stavove i mišljenja”.

Progovorio je i o sukobima s Dinamovim savjetnikom.

“Javnost zna sistem rada Mamića, direktno se nismo sukobljavali, ali su dolazili razne poruke od Zdravaka što bi bilo dobro da se napravi”, kazao je Ladić te je otišao korak dalje.

“Bilo je normalno da u reprezentaciji bude jedan dio igrača iz Maksimira, no igrači koji nisu bili u prvom planu u Dinamu ne mogu biti u prvom planu u reprezentaciji, ali su stizali signali da bi bilo dobro da i oni budu tu”, kazao je te je poručio kako je postao izbornik U 21 reprezentacija na jer je Valatko Marković to želio.

“Vjerujem da je Mamić mogao na to utjecati da ja to ne bi bio, jer se to vidjelo kasnije kad se dogodila nesreća, kada sam maknut”, poručio je.