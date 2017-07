KRUNOSLAV JURČIĆ EKSKLUZIVNO ZA NET.HR O PROBLEMIMA U MAKSIMIRSKOJ 128: ‘Dinamo je neuredna momčad, znam što su sve radili posljednjih godina’

Bivši hrvatski nogometaš i reprezentativac, sad trener Krunoslav Jurčić, EKSKLUZIVNO je za Net.hr progovorio o problemima u Dinamu, o svom trenutnom trenerskom statusu, Rijeci i još o mnogo toga.

Krunoslav Jurčić jedan je od rijetkih hrvatskih trenera i sportskih djelatnika koji nemaju dlake na jeziku. Nije jedan od onih koji okolišaju u odgovorima, koji kalkuliraju, možemo reći kako nije jedan od onih “proračunatih” likova koji svoje odgovore zamataju u celofan i serviraju ih na “diplomatski” način.

Zbog toga je vrlo zahvalan sugovornik. Za sebe će, zato, kazati kako ima i onih koji mu govore da možda previše kritizira, da gura nos tamo gdje mu nije mjesto. Znate kakvi su ljudi…

‘Kažem stvari kakve jesu’

“Objasniš neke stvari i onda ti netko kaže da si iskompleksiran, isfrustriran, ovakav, onakav. Ja samo kažem stvari kakve jesu, odnosno kako ih ja vidim”, počeo je svoju priču za Net.hr Krunoslav Jurčić koji nam se javio s godišnjeg odmora na Pagu. Točnije iz mjesta Mandre. Jurčić je trenutno bez angažmana nakon otkaza u turskom Adanasporu koji se pokazao kao loša priča.

‘Neoprezno sam uletio u tursku priču’

“Malo se odmaram, punim baterije za nove izazove. Stalno imam nekih kontakata oko novih angažmana. No, zbog lošeg iskustva sa svojim zadnjim angažmanom u Turskoj, gdje sam uletio malo neoprezno u čitavu tu priču, sad pušem i na hladno. Iskreno, takva iskustva donesu vam dozu opreza. Zato sad jako pažljivo pristupam svakom pozivu i svakom nuđenju klubova”, pojasnio je Jurčić dodavši:

“No, nije ni to dobro. Jer onda uglavnom ostanete, ovako preko ljeta na odmoru, što nije dobro za trenera. Bolje bi bilo da sam već preuzeo neku momčad, onda možete i utjecati na neke stvari poput priprema, prijelaznog roka, transfera… Ovako me opet čeka preuzimanje neke momčadi koja se trenutačno nalazi u lošoj situaciji, a onda je to vađenje ‘kestena iz vatre’. No dobro, trenerski posao je takav, moramo prihvaćati sve te izazove”, izjavio je Jurčić.

Bivši trener Dinama, Lokomotive, Slavena Belupa, Istre, Maribora i Adanaspora prati sve što se događa u HNL-u. Naravno, odmah smo se prebacili na aktualnosti u hrvatskom nogometu.

‘Ništa nije nejasno u otkazu Petevu’

“Dopustite da malo drugačije gledam na neke stvari u HNL-u, primjerice u Dinamu. Jer ipak, to je moja profesija. Ne bih se želio zadržavati na ovoj dnevnoj razini, kako se uglavnom u hrvatskim medijima prati naš nogomet. Ulazim u profesionalne detalje koje mene zanimaju i na taj način uspijevam sagledati ono što se događa u našem nogometu. Situacija s Ivajlom Petevom i njegovim otkazom u Dinamu? Tu nije ništa nejasno”, kazao je Jurčić.

Prema njegovom mišljenju, zna se što treba napraviti trener “modrih”.

“Dinamo je klub u koji, kad dođete, pred vas se stavlja osnovni cilj, a on je da budete prvi. Petev nije bio prvi onog trenutka kad je izgubio od Slavena u Koprivnici. Znalo se već tad da on više ne može biti trener Dinama i da mu ljudi u klubu više ne vjeruju. Mislim da mu niti igrači nisu previše vjerovali. Ne znam zašto je on i nakon toga još ostao na klupi ‘modrih’. Znam da je bilo nekih problema sa ugovorom, da nije bilo te izlazne klauzule koja bi definirala njihov odnos nakon davanja ili, u ovom slučaju, dobivanja otkaza. Vjerojatno, kao posljedica toga on je i dalje ostao trener u klubu. Međutim, kad se osjeti međusobno nepovjerenje, onda to ne može dugo trajati. Puklo je nesposredno prije početka sezone. Možda bi bilo bolje da se to dogodilo uoči priprema pa da novi trener ima mogućnost nekog šireg djelovanja na ekipu. Mislim da je za Dinamo bolje da se to dogodilo i sada, nego da je Petev nastavio sa svojim radom”, jasno je Jurčić dao do znanja što misli o eri bugarskog stručnjaka u Maksimiru.

‘Dinamo je neuredna momčad, to se jasno vidi’

Potom se osvrnuo na probleme u Dinamu.

“Dinamo je neuredna momčad, to se može jasno vidjeti. Što to znači? Ne vide se nikakvi automatizmi, puno igrača nije u formi. Evo primjerice, u Mariboru sam trenirao malog Stojanovića kojeg sam osobno preporučio Dinamu. On je sad puno lošiji igrač, nego što je bio prije dvije godine. To je baš zato što je Dinamo neuredan. Jer, nije dobro ako vi ne ulažete u razvoj svakog vašeg igrača, jer svaki je igrač bogatstvo kluba. Nije dobro ako ne analizirate njihove dobre i loše strane, ako ne uspijete u osnovnom zadatku, a taj je da vam što više igrača u određenom trenutku što bolje igra, da se popravljaju stvari koje kod igrača nisu dobre, da ih se stavi na što prirodnije pozicije, da ih se uglazbi i da se dobiju automatizmi u igri koji onda imaju učinka na terenu”, pojasnio je Jurčić.

Petev od svega navedenog nije ništa pokazao…

“Sve navedeno nisam vidio u trenutku kad je Petev odlazio. Za vrijeme njegove ere, puno je igrača bilo izvan forme, stalno su se igračima mijenjale pozicije, mijenjale su se navike, mijenjali su se zahtjevi. Naravno da onda imate neurednu skupinu mladića koji ne znaju što napraviti u određenom trenutku”, analizirao je Jurčić Petevljevu ostavštinu u klubu koju je sad preuzeo njegov dobar prijatelj Mario Cvitanović.

Novi Dinamov trener sad ima itekako težak posao vraćanja momčadi na ispravni kolosjek. Ispravni. Ne i pobjednički. Na to ćemo još, ipak, morati malo pričekati…

‘Cvitanović je svjestan da ga čeka težak posao’

“Pred njim je veliki posao. I on je toga svjestan. Bilo bi dobro da je odradio pripreme s igračima, bilo bi mu lakše, imao bi bolji uvid u situaciju u momčadi. Međutim, on sad mora ostvarivati dobre rezultate, bez obzira što nije utjecao na ekipu niti na sastav iste. Znači, mora ostvarivati rezultate i istodobno ispravljati greške, odnosno zapuštenost koja se akumulirala u Dinamu u proteklih godinu dana”.

Dojma smo kako je Dinamo u posljednjih godinu dana dosta motorički slabija momčad.

“Baš sam to malo bio potencirao nedavno u jednom intervjuu i, naravno, u tome se istaknuo mali Nikola Moro. A to, iskreno, nije bio dobar primjer od novinara koji je samnom radio intervju jer nije dobro isticati pojedince. Onda se ljudi naljute i onda i ja, možda, slučajno utječem na neko raspoloženje prema tim momcima. Glupo je pričati o njima. To su veliki talenti. Moro je veliki talent koji može napraviti veliku karijeru i koji je već sad ozbiljan igrač”, istaknuo je Jurčić pojasnivši:

‘Nisam imao namjeru izvrijeđati Mora’

“Dotaknuo sam se teme koju sam učio na stručnoj razini. A sad ću vam to pojasniti. Postoje mjerenja u Ligi prvaka, počevši od Bayerna i svih velikih momčadi poput Chelseaja, Arsenala, Juventusa… Gotovo svi njihovi igrači unutar jedne nogometne utakmice u Ligi prvaka probijaju granicu od 30 km na sat. U jednom trenutku, oni u svojoj brzini probijaju spomenutu granicu. Znate li koliko smo mi imali igrača u Dinamu kad sam vodio momčad u Ligi prvaka, a koji su probijali spomenutu granicu brzine u trku? Dvoje. Da, dobro ste čuli, samo dvojicu. Imali smo Matea Kovačića, Antu Rukavinu i Domagoja Vidu koji je ponekad probijao. I onda se postavlja sljedeće pitanje: Ako u jednu stazu stavite Fiat, a u drugu stazu pored stavite Porsche, ovaj probija 30 km na sat, a ovaj ne, kako onda itko misli da se može igrati protiv ekipa koji imaju takve igrače?!”, dao je do znanja Jurčić i spomenuo još neke važne elemente poput okretnosti tijela, niskog težišta, frekvencije koraka, brzine, eksplozivnosti, snage…

“To je znanost koju pratimo mi treneri, a koju javnost baš i ne razumije, što je normalno. I onda se obično to krivo razumije, pa dođe do komentara jesam li ja izvrijeđao malog Moru ili ne. To mi je bila zadnja namjera jer on je izvanredan nogometaš, jako dobar i pametan dečko koji će, vjerojatno, kao takav još i napredovati. Želim potencirati jedan drugi moment. Nemojmo te momke kao bogom dane titulirati kao velike talente i da samo na tome sve ostane. Ne može se Fiat utrkivati s Porscheom. I onda kad uđete u pojedinačnu analizu igrača, onda vidite da Dinamo ima puno problema. Znam što su sve radili na snazi u posljednje tri, četiri godine. Odustajalo se na tom segmentu rada, mijenjali su se kondicijski treneri, mijenjali su se programi… Pa iz Dinama je otišlo deset kondicijskih trenera u posljednjih godinu, dvije! To su strašne stvari koje su se, posljedično, odrazile i na rezultat”, detaljno je rastumačio Jurčić.

‘Rijeka je hit i sad nije poželjno govoriti o tome da ne stvara igrače’

A u čemu je onda formula uspjeha Matjaža Keka i Rijeke?

“Priča Rijeke i Dinama nije ista. Rijeka je momčad koja se slaže za rezultat. Dinamo je ipak puno šira priča. Dinamo stvara igrače, profilira i propagira mlade nogometaše. Dinamo radi puno toga za prodaju, a usput se moraju ostvarivati rezultati. Rijeka je jedna čista priča. Vi novinari to često izbjegavate pisati. Pa Rijeka je momčad koja u svom sastavu nema niti jednog nogometaša iz HNK Rijeke. To je strašno. To je zabrinjavajuće. A što će biti za tri godine kad Mišković digne sidro i kad ode? Tko će onda igrati za Rijeku? Ma nema niti juniora. To su stvari o kojima bi se itekako dalo razgovarati. Ali o tome sad nije poželjno razgovarati jer, Rijeka je hit”, objasnio je Jurčić.

‘Ne želim odgovoriti na pitanje o četvrtom dolasku u Dinamo’

Morali smo ga pitati jedno škakljivo pitanje. Iako smo znali da nam neće na njega odgovoriti.

Dakle, svi dobro znamo da je Jurčić svojedobno u očima Zdravka Mamića figurirao kao spasitelj Dinama. Mamić mu je čak tri puta davao šansu u Dinamu i tri puta ga tjerao iz kluba, a hrvatska nogometna javnost tad se sprdala time. Bi li Jurčić po četvrti puta sjeo za kormilo nemirnog modrog broda?

“A joj, ne želim vam odgovoriti na to pitanje u ovom trenutku. Sad je tamo Mario, a on je moj prijatelj. Ne bi bilo u redu od mene prema njemu. Što se tiče Dinama, to je klub moje životne i sportske afirmacije. U Zagrebu živim 500 metara od stadiona, moj se život ne može razdvojiti od Dinama. Bilo je lijepih trenutaka, bilo je i stvari koje su meni teško pale. Ja kao dosta ponosan tip, što možda i nije dobra osobina u današnje vrijeme i današnjim odnosima, teško prolazim u takvim okolnostima. Ali, pamte se samo one lijepe stvari, a njih je bilo puno”, zaključio je Jurčić.