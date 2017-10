KRAMARIĆ ŽALOSTAN PORAZNIM PODATKOM: ‘Tužan sam zbog toga, samo želim pomoći’

S dva gola Andreja Kramarića hrvatske nogometna reprezentacija izborila je dodatne kvalifikacije za odlazak na Svjetsko prvenstvo u Rusiji.

Bila je to njegova 26 utakmica za Vatrene, ali je dao sada samo u prijateljskim susretima s Ciprom i Estonijom odigrao svih 90 minuta.

“Neću reći da me to ne žalosti. Znao sam za taj podatak. Želim igrati što više, želim pomagati ovoj reprezentaciji. Uvijek vjerujem u sebe, mislim da ovoj momčadi mogu dati puno više. Ovo je bila moja reprezentativna utakmica karijere, naravno da sam se danas probudio u nešto drugačijem raspoloženju. Ma presretan sam, ali sada ne smijem stati, trebam za Hrvatsku zabijati i dalje. Kažem, sada se osjećam odlično, imam samopouzdanja, konačno sam bio i čovjek odluke u reprezentaciji. To je čudesan osjećaj”, rekao je Kramarić za Goal.





“Dalić? Svi mi igramo za Hrvatsku, ne razmišljamo o tome tko nas vodi. Ovu smo utakmicu s Dalićem odradili kvalitetno, ali vidjet ćemo za budućnost. Takve stvari ne ovise o nama. Stvarno smo puno pričali, novi izbornik je razgovarao sa svim igračima. I kao što sam rekao, svima je bilo jasno što treba raditi, svatko je imao svoje zadatke”, pojasnio je.

Hrvatsku za tjedan dana čeka ždrijeb i tada će doznati tko će im biti protivnik u dodatnim kvalifikacijama.