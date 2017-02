KRAJAN ZADOVOLJAN, LEGENDARNA ŠPANJOLKA NAKLONILA SE ŠKUGORU: ‘Igrao je odlično’

Hrvatska Davis Cup reprezentacija može biti više nego zadovoljna nakon prvog dana dvoboja 1. kola Svjetske skupine u osječkoj dvorani Gradski vrt, u kojoj je pred oko 2000 gledatelja Franko Škugor senzacionalno donio vodeći bod našim tenisačima svladavši u pet setova Pabla Carrena Bustu, a Roberto Bautista Agut je pobjedom u tri seta nad Antom Pavićem opravdao status favorita.

Za 27-godišnjeg Ogulinca to je bio debitantski nastup u hrvatskoj reprezentaciji i sve što se od njega očekivalo u srazu sa 16. tenisačem svijeta bio je solidan otpor. Ljubitelji tenisa koji su pohodili Gradski vrt u petak to su i dobili. Pavić je izgubio u tri seta, ali je ‘pokazao zube’. Istina, gubio je servis pet puta, po dvaput u prvom i drugom setu, a još jednom u trećem. No, u prvom setu je naš tenisač vratio ‘break’ zaostatka, kad je Bautista Agut servirao za osvajanje prve dionice, a i prvi je stigao do prilika za ‘break’ u trećem gemu.

Pavićeva analiza

“Generalno sam dao sve od sebe, iako mislim da je moglo biti i bolje. Pokušao sam se upustiti u atmosferu koju je “Škugi” stvorio svojom pobjedom. Malo sam prenervozno odigrao kod 5-4 u prvom setu, izgubio sam fokus. Od sredine drugog seta nije bilo baš najbolje”, analizirao je svoj debi Ante Pavić.

Imao je Pavić svoje prilike i u trećem setu, ali se iskusni Španjolac uspio izvući i u šestom gemu stvoriti prednost koju naš reprezentativac više nije uspio dostići.



Izvukli maksimum

“Izvukli smo maksimum iz prvog dana. Tajno smo priželjkivali dobiti koji meč. To nam za dalje daje veće šanse nego što je izgledalo ujutro prije meča. Vjerovao sam da Ante ili Franko mogu igrati ravnopravno. Anti je bilo preteško, vidjeli ste na kojoj je razini igrao Bautista. Šteta samo za prvi set, što nije odservirao za 5-5. Onda bi i Bautisti bilo teže. Franku svaka čast. Iznenadio me razinom koju je držao četiri sata, iako je bio pod pritiskom kao prvi igrač. Morao je spašavati i te meč-lopte, morao je ponavljati poen za pobjedu. Sve je to izdržao”, rekao je hrvatski izbornik Željko Krajan.

Conchita Martinez iznenađena

Iznenađena je Škugorovom izvedbom bila i španjolska izbornica Conchita Martinez.

“Mislim da je igrao odlično. Odlično je servirao, bio jako agresivan. U Davis Cupu se takve stvari mogu dogoditi. Nikad ne možete biti sigurni da ćete pobijediti. Roberto je odlično odigrao i zadržao nas u meču. Sad ćemo se potpuno koncentrirati na parove, a za nedjelju ćemo vidjeti. Ne možete znati što budućnost nosi”, zaključila je Martinez.

Odluku o pobjedniku koji će se probiti u četvrtfinale Davis Cupa čekat ćemo do nedjelje, a subotnja igra parova, s početkom u 16 sati, jednu će reprezentaciju približiti tom cilju. Hrvatski izbornik Željko Krajan na ždrijebu je za igru parova nominirao Marina Draganju i Nikolu Mektića, a španjolska izbornica Conchita Martinez se odlučila za aktualne pobjednike Roland Garrosa Feliciana i Marca Lopeza. Iako izbornici do sat vremena prije početka dvoboja mogu promijeniti svoje nominacije, čini se da će oboje ostati pri originalnom izboru.

“Razmišljao sam možda ubaciti Franka, ali bilo bi nerazumno ga staviti nakon današnjeg meča. Neka se naspava. Idemo s ovom kombinacijom”, zaključio je Krajan.

HRVATSKA – ŠPANJOLSKA 1-1

Franko Škugor – Pablo Carreno Busta 3-6, 6-3, 6-4, 4-6, 7-6 (6)

Ante Pavić – Roberto Bautista Agut 4-6, 2-6, 3-6