KOVAČIĆ I PJACA ČESTITALI SUIGRAČIMA: ‘Mislili smo da su Grci Troja, ali lako su pali’

Hrvatski nogometaši odigrali su sjajnu predstavu u prvoj utakmici dodatnih kvalifikacija za dolazak na Svjetsko prvenstvo u Rusiju.

Malo tko je očekivao utakmicu s pet golova. Pričalo se čvrstom grčkom bedemu, ali na kraju su Zlatro Dalić i njegovi izabranici pronašli rješenje.

Luka Modrić, Nikola Kalinić, Ivan Perišić i Andrej Kramarić upisali su se u strijelce dok je za Grčku zabio Sokratis.

Tako će Vatreni za nedjeljni uzvrat otputovati s prednošću od 4:1.



“Novi izbornik je sve promijenio. Unio je pozitivnu atmosferu u momčad. Isto tako na stadionu je atmosfera bila sjajna. Da je barem uvijek tako. Mislisli smo da su Grci Troja, ali lako su pali. Ne vidim kako nam mogu dati tri gola u uzvratu”, izjavio je Dejan Lovren poslije utakmice.

Otkrio je i da im je Dalić na poluvremenu pri vodstvu 3:1 rekao da igrjau kao da je 0:0.

“Siguran sam da se oni neće predati u uzvratu. Sve je moguće u nogometu, ali nećemo dati da nas netko išamara”, završio je.

Jedan od junaka susreta bio je Šime Vrsaljko.

“Ovo je vjerojatno moja najbolja utakmica u reprezentaciji. Dva puta sam asistirao, ali to nije ni bitno. Svi su igrali odlično i izgledali smo kao momčad. Dalić je najzaslužniji za to. Pojačali smo intenzitet treninga i radili više na taktici u odnosu na vrijeme pod Čačićm. Ali i njegove su zalsuge velike i ne smijemo to osporavati”, kazao je Vrsaljko.

Kramarić je također pohvalio atmosferu te je i on istaknuo Dalićeve zasluge.

“Promijenio je način treninga i to se vidjelo na terenu. Ne vjerujem da nam u uzvratu mogu zabiti 4-5 golova, ali ne želim ništa pretjerano govoriti. Treba dati i gol u gostima što bi bilo dovoljno”, završio je.