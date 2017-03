KOSTELIĆ ODGOVORIO ZLIM JEZICIMA: ‘Janica je mogla biti Bog do kraja života, ali je pristala biti smrtnik’

Nedavni penal u Vinkovcima na utakmici Cibalije i Dinama podigao je buru u hrvatskom nogometu, a jedna od najvažnijih osoba, državna tajnica Ureda za sport Janica Kostelić ponovno je postala jedna od najspominjanijih osoba.

Komentirajući njezin angažman u politici Ivica Kostelić je gostujući u emisiji Veto Sanjina Španovića na N1 televiziji rekao je da što se tiče kritika i sumnji na njegovu sestru najlakše biti kritičar i “to posebno iz pozicije koja ne donosi nikakvu odgovornost”.

“Velika većina kritičara ne nosi nikakvu odgovornost za svoje kritike. Odgovornost Janice ovisi s kakvim ljudima može raditi. Morate znati da je Janica samo kotačić, jedan dio sustava. Dobro je da je jedan sportski odličnik kao što je ona došao u taj sustav jer u svakom slučaju i društvo i sportski odličnici sami trebali pridonositi društvu u sferi svojih interesa, svojeg ranog okruženja. Janica je bila sportašica i ostala je u sportu. Bilo bi puno lošije da bude tu netko bez tog iskustva na toj poziciji. Uspješnost tog cijelog sustava ovisi o tome da nađete prave ljude da budu na prvim mjestima. To generalno nije lak posao”, rekao je Kostelić.



Upitan boji li se da mu sestra postane od jedne ikone nacije neomiljenih zbog neuspjeha u politici rekao je da nema tog strana i da po njemu “ima nešto veličanstveno i vrlo pozitivno u tome da takav jedan sportski odličnik želi pokušati pridonijeti svome okruženju”.

“Kad su Perzeja pitali želi li biti Bog ili smrtnik, on je odabrao biti ovo drugo. Isto tako i Janica, mogla je biti Bog do kraja života, ali je pristala biti smrtnik. To znači da čovjek nije sebičan i ima nešto veličanstveno u tome”, poručio je Kostelić.

Progovorio je i tome što je pomislio kada mu je sestra rekla da će upustiti u političke vode te je ispričao kako joj je rekao da ju podržava, kao i u svakoj njezinoj odluci.

“Mislio sam si da to njoj predstavlja jedan izazov, ja osobno to nikad ne bih mogao raditi. Ona ima veliku energiju i prema onom što sam vidio ona to radi s velikom energijom i jako je motivirana i nadam se samo da joj nekakvi politički čimbenici neće opstruirati rad ili bolje rečeno, neće previše opstruirati rad jer je ne treba očekivati da će politika biti potpuno izvan toga”, izjavio je proslavljeni hrvatski skijaš koji smatra da on nije kompetentan da govori o stanju u hrvatskom sportu.