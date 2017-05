ŽEŠĆA BRUKA HARDENA I DRUŠTVA: Nestali s parketa u presudnoj utakmici i desetkovane Spurse pustili u finale Zapada

Bez prvog playmakera Tonyja Parkera i najboljeg pojedinca iz svojih redova Kawhija Leonarda, San Antonio Spursi rezultatski su demolirali Rocketse u Houstonu i pobjedom 114-75, u njihovoj šestoj utakmici u doigravanju, s konačnih 4-2 izborili finale Zapadne konferencije i ogled protiv košarkaša Golden State Warriorsa.

Trebala je to biti utakmica koja će, nadali su se u Houstonu, Jamesu Hardenu i ostatku igrača Rocketsa poslužiti za poravnanje omjera i ulazak u ‘majstoricu’, no bila je to jednosmjerna ulica od samog starta koja je vodila Spurse do finala Zapada.

LaMarcus Aldridge (34 poena, 12 skokova) napravio je ogroman posao za gostujuću momčad koja je već do poluvremena uživala prednost od 19 poena. S druge strane je najviše pokazao Trevor Ariza (20 koševa) u ogledu u kojem je s parketa u potpunosti nestao Harden, kandidat za nagradu nagradu koja se dodijeljuje najkorisnijem igraču osnovnog dijela sezone u NBA ligi. Ubacio je samo deset poena, uz 2-11 iz igre prije no što je zbog sakupljenih osobnih pogrešaka morao na klupu…