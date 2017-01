‘ŽELJKO TURČINE, NAPUŠI SE…’: Delije brutalno izvrijeđale trofejnog srpskog trenera, on ih uništio nakon utakmice

Navijači Crvene zvezde vinovnici su primitivizma na jučerašnjem susretu Eurolige u dvorani Aleksandar Nikolić protiv turskog Fenerbahčea.

Delije su uvredama častili najtrofejnijeg europskog trenera svih vremena Željka Obradovića, inače legendu Partizana.

LATVIJAC PONIZIO SLOVENCA: Pogledajte moćno zakucavanje Žižićevog suigrača

”Znate da sam se uvijek ponašao korektno i nikad u životu nisam ništa loše rekao o Crvenoj zvezdi. To što su mi čitavu utakmicu skandirali ”Željko Turčine, napuši se ku**ine”, to je vaš posao da to zabilježite, a ja sam vjerojatno veći Srbin od svih njih zajedno”, kazao je razočarani Obradović nakon susreta.



Jedan od najboljih srpskih košarkaških trenera svih vremena bio je ljut i na upravu Zvezde jer nisu reagirali na sve ono gadljivo što je stizalo s tribina.

“Ima jedna stvar koja najviše boli. A to je da gospoda iz Crvene zvezde nije odragirala na to. Nitko. To su bili moji prijatelji. Mislio sam da su mi prijatelji. Od večeras mi nisu. Da se to dogodilo u mojoj dvorani, ja bih se ustao i pokušao to zaustaviti. Ovo je bilo zborno pjevanje, što znači da je bilo pripremljeno. Da, ta gospoda iz Crvene zvezde. Ma niti jednog iz uprave nisam vido da se digao i kazao ‘nemojte ljudi’. Ili to znači da se slažu jer nisu reagirali”, dodao je Obradović i za kraj istaknuo:

”Lako je ovdje u Beogradu biti Srbin. Svi zajedno, grupno, pa hajmo. Budite Srbin tamo gdje sam ja bio Srbin.”

Crvena zvezda pobijedila je Fenerbahče 75-73 i tako kreirala iznenađenje.