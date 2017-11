ZAPOČINJU KVALIFIKACIJE ZA KOŠARKAŠKI SP, IZBORNIK SKELIN PORUČUJE: ‘Ne očekujte od nas lijepu i usklađenu košarku’

Hrvatska košarkaška reprezentacije sačinjena od igrača koji u ovoj fazi kvalifikacijskog ciklusa za odlazak na Svjetsko prvenstvo imaju pravo nastupa za nju odigrat će tijekom večeri prvi ogled u borbi za svjetsku smotru 2019. Suparnik je Nizozemska, a utakmica započinje u 20 sati.

“Atmosfera u reprezentaciji je super. Svi željno iščekujemo sutrašnji dan. Ovo je prvi puta da ekipa Hrvatske igra u ovakvom sastavu i naravno da je to velika šansa za sve momke”, najavljuje izbornik reprezentacije Ivica Skelin ono što slijedi i dodaje:

“Ono što ćemo tražiti protiv Nizozemske je to da budemo pravi, da imamo pravi pristup utakmici, da budemo borbeni i da ginemo za svaku loptu u obrani i u napadu. Ono što ne možemo očekivati to je da ćemo gledati lijepu i usklađenu košarku jer jednostavno nismo imali dovoljno vremena da se uigramo. No, sve svoje probleme moramo kompenzirati svojom borbenošću.”

“Nizozemci imaju izuzetno brze i neugodne bekove koji su dobri energetski i koji su nepredvidivi. Petice su im neugodne jer su visoke, čvrste, dok četvorke nisu klasične već su više igrači koji mogu sve pomalo. Koncept je da su svi orijentirani prema lopti, u obrani igraju izuzetno usko. U napadu im je glavna kvaliteta tranzicija. Vole otvoreni teren i igraju izuzetno brzo. Mislim da je glavni pokretač svih njihovih akcija Charlon Kloof. On je igrač koji voli prostor i kao jedna izuzetna atleta, ukoliko mu pustimo zamah i ako ga pustimo da ulazi u dubinu naše obrane, onda neće biti dobro.”

Već u nedjelju slijedi novi ispit za hrvatsku košarkašku reprezentaciju – susret protiv Italije.