‘ŽAO MI JE JEDINO…’: Petrović prokomentirao novi uspjeh reprezentacije i otkrio sjajnu vijest

Izbornik hrvatske muške košarkaške reprezentacije Aleksandar Petrović je nakon 79-74 (18-17, 16-22, 24-15, 21-20) pobjede protiv Ukrajine u Opatiji izjavio kako je najsretniji što se niti jedan igrač nije ozlijedio.

“Pribojavao sam se ove utakmice ne zbog Ukrajine, nego zato što su uvijek zadnje obaveze pred pauzu opasne, riskantne i tako dalje. Ipak, utakmica je završila bez ikakvih ozljeda. Igrali su igrači koji su do sada manje participirali unutar reprezentacije. Žao mi je jedino što je Bender prebrzo napravio pet osobnih pogrešaka pa je Šarić morao igrati više no što je bilo planirano. Zadovoljniji od ove utakmice sam time kako su prošla ova posljednja dva tjedna. Pozitivne vijesti stižu iz Zagreba, jer hematom kojega je Ukić dobio u Francuskoj odlazi ekstremno brzo i on bi već za tri-četiri dana mogao biti u punom treningu”, rekao je Petrović koji se zatim osvrnuo i na tijek utakmice protiv Ukrajine:

Sedam fantastičnih minuta

“Što se same utakmice tiče, poveli smo sa 16-9, bili smo u solidnom ritmu u petorci koja ni na treningu nije igrala zajedno. Onda smo primili tri trice pogrešnom obranom na ‘picku’ i tada počinje naša nervoza koja je trajala sve dok nismo počeli igrati obranu kakvu smo igrali i prošle godine u Torinu i Riju. To je bilo sedam fantastičnih minuta koji su mi potrebne kao lajt-motiv koji ću reći igračima u svlačionici”.



NOVA POBJEDA HRVATSKIH KOŠARKAŠA: Do četvrtog uzastopnog slavlja i bez Bogdanovićevih koševa

Naši će reprezentativci nakon turnira u Opatiji dva dana odmoriti, a zatim nastaviti s pripremama za Europsko prvenstvo u Svetom Martinu na Muri. Tamo će biti do 23. kolovoza, a onda odlaze u Ljubljanu gdje će 24. i 25. kolovoza odigrati posljednje dvije pripremne utakmice protiv Slovenije, prvu otvorenu, a drugu zatvorenu za javnost. Slijedi odlazak na Euro na kojemu će Hrvatska u prvom krugu igrati u Cluju, a suparnici će joj od 1. do 7. rujna biti Mađarka, Rumunjska, Crna Gora, Španjolska i Češka. Prve četiri reprezentacije nastavit će natjecanje u nokaut-fazi u Istanbulu od 10. do 17. rujna.

‘Bolje je učiti na pobjedama…’

“Što se energije tiče, kolektivno smo na negdje 65-70 posto, netko bolje, netko lošije, ali nadam se da ćemo za otprilike 25 dana biti u maksimalnoj formi”, smatra Petrović koji smiruje i eventualnu euforiju zbog četiri uzastopne pobjede u pripremnom periodu. Osim Ukrajine, u Opatiji je Hrvatska u subotu svladala Sloveniju, dok je prošloga tjedna u Orleansu bila bolja i od domaćina Francuske te Litve.

“Pobjede u pripremnim utakmicama su čisto anegdotalne, ali kada igrate utakmicu uvijek ju želite pobijediti, pogotovo se to odnosi na prve tri utakmice. Bolje je učiti se na pobjedama nego na porazima”, zaključio je Petrović.